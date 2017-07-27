«Крылья» потерпели первое поражение в сезоне

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В среду, 26 июля, «Крылья Советов» встречались на стадионе «Металлург» с командой «Томь». К сожалению, матч четвертого тура ФОНБЕТ-Первенства России среди клубов Футбольной Национальной Лиги закончился поражением самарцев.

Счет был открыт на 29-й минуте. После подачи со штрафного мяч в сетку ворот «Крыльев» головой отправил Анте Пулжич — 0:1. Таким образом, рекордная для ФНЛ сухая серия голкипера самарцев Евгения Конюхова оборвалась на отметке в 1448 минут. До конца встречи, несмотря на все старания, отыграться «Крыльям» не удалось. Наша команда потерпела первое поражение в сезоне.

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов раскритиковал игру самарцев, которые «просто ужасно провели первый тайм».

— В раздевалке я высказал футболистам свое недовольство игрой. Многие из них на поле присутствуют, а не играют. Некоторым нужно опуститься на землю, начать играть в футбол, а не ходить пешком. В первом тайме при ужасной игре мы имели несколько хороших моментов для взятия ворот. Самодин с линии вратарской несколько раз пробил мимо ворот. Если бы мы забили, то во второй половине было бы легче. После перерыва «Крылья» стали играть интереснее. Но «Томь» оборонялась всей командой, и нам было тяжеловато. Здесь нужно забивать голы. Иначе будет так, как было сегодня. Первый тайм мы провели ужасно. Это была моя вина. Я поговорил с футболистами. Надеюсь, они меня поняли. Будем разбираться, смотреть и делать выводы, — сказал Тихонов.

Следующий матч «Крылья» проведут 30 июля. На выезде самарцы сыграют с подмосковными «Химками». Начало матча — в 17:00.