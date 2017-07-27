Нижегородский ФК «Олимпиец» обыграл «Химки» в матче ФНЛ в Дзержинске. Встреча четвертого тура первенства состоялась 26 июля и завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал защитник нижегородцев Юрий Морозов. Он забил мяч в ворота соперников на девятой минуте первого тайма.

Это уже вторая победа подряд нижегородского клуба, на счету «Олимпийца» восемь набранных очков. Команда переместилась на пятую строчку турнирной таблицы. Следующий матч нижегородцы проведут 30 июля в Астрахани с «Волгарем».