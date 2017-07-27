«Енисей» обыграл «Оренбург» благодаря дублю Андрея Козлова

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Футболисты «Енисея» переиграли «Оренбург» в рамках 4 тура первенства ФНЛ. Матч прошел 26 июля на поле «Футбол-Арены Енисей». Игра была примечательна тем, что в ней встретились команды, проигравшие майские стыковые матчи за право занять место в Премьер-лиге.

Судьба встречи была решена уже в первом тайме. Героем стал форвард «красно-синих» Андрей Козлов, забивший два гола на 15-й и 18-й минутах. Больше никому отличиться не удалось, хотя моменты были у обеих команд. В итоге «Енисей» победил со счетом 2:0.

«Хочу поздравить болельщиков и ребят с очень важной победой над сильным соперником, который в прошлом году выступал в Премьер-Лиге и поставил задачу туда вернуться в этом сезоне. Приятно вдвойне победить такую команду. Рад, что забили два гола. Рад, что это сделал Андрей Козлов. Хотя не столь принципиально то, кто забивает голы. Просто по-человечески рад за Андрюху, что забил такие быстрые и красивые голы», — сказал после матча главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев.

Победа над одним из прямых конкурентов за право выхода в РФПЛ позволила красноярцам войти в топ-4 ФНЛ. Сейчас в активе «Енисея» девять очков после четырех матчей. Лидерами являются «Волгарь» и «Балтика» — у них по 10 баллов.

Красноярской команде предстоит провести длительную гостевую серию из четырех игр кряду. Затяжной выезд начнется 30 июля в Тамбове, где подопечные Аленичева сыграют с одноименной командой. 5 августа «Енисей» сыграет со «Спартаком-2» в Москве, 9 августа — с «Балтикой» в Калининграде, а 13 августа — с «Авангардом» в Курске. На домашнее поле красноярцы вернутся лишь 19 августа, когда примут в манеже «Зенит-2».