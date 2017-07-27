«Луч-Энергия» снова уступил со счетом 0:2.

Владивостокский «Луч-Энергия» на выезде проиграл «Волгарю» со счетом 0:2, сообщает ИА Deita.ru.

«ВОЛГАРЬ» — «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» 2:0 (0:0).

Голы: Акбашев, 55 (1:0). Сутормин, 58 (2:0 — пенальти).

«Волгарь» (Астрахань): Терновский, Плиев, Таказов, Калинин, Григорьев, Шалаев (Букия, 86), Акбашев, Дышеков (Бочков, 74), Кабутов, Сутормин (Болонин, 83), Веркашанский (Бабырь, 69).

«Луч-Энергия» (Владивосток): Котляров, Марущак, Тихий (Носов, 61), Соблиров, Насадюк, Машнев (Заерко, 66), Килин, Пономаренко, Фомин (Бажев, 83), Хлебородов, Гордиенко (Мязин, 66).

Предупреждения: Хлебородов, 6. Сутормин, 68. Соблиров, 73.

ПОСЛЕМАТЧЕВАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ:

Главный тренер ФК «Луч-Энергия» Константин Емельянов:

— Сыграли организованно первый тайм. Минимизировали опасные моменты возле наших ворот. Практически сопернику ничего не дали создать. Может быть, только со стандарта в первом тайме реальная возможность была. А так в принципе мы снимали всю опасность. Держали игру под контролем. Закончился первый тайм. Вроде бы с ребятами договорились играть также строго, организованно. Но, к сожалению, за две-три минуты проиграли матч. Если мы такие голы будем пропускать, то, конечно же, ловить нам нечего. Проиграли на выезде две игры по 0:2, хотя хотели очки взять. Может быть, какой-то психологический момент на ребят влияет. В матче с «Волгарём», пропустив первый мяч, побежали, раскрылись и из-за этого пропустили второй. При этом в дальнейшем руки не опустили, хотели забить. Но не получилось. Думаю, игра была проиграна из-за первого момента: повторюсь, такой гол, когда игрок соперника прошёл через всю оборону, допускать нельзя.

Михаил Грач.