«Луч-Энергия» снова уступил со счетом 0:2
«Луч-Энергия» снова уступил со счетом 0:2.
Владивостокский «Луч-Энергия» на выезде проиграл «Волгарю» со счетом 0:2, сообщает ИА Deita.ru.
«ВОЛГАРЬ» — «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» 2:0 (0:0).
Голы: Акбашев, 55 (1:0). Сутормин, 58 (2:0 — пенальти).
«Волгарь» (Астрахань): Терновский, Плиев, Таказов, Калинин, Григорьев, Шалаев (Букия, 86), Акбашев, Дышеков (Бочков, 74), Кабутов, Сутормин (Болонин, 83), Веркашанский (Бабырь, 69).
«Луч-Энергия» (Владивосток): Котляров, Марущак, Тихий (Носов, 61), Соблиров, Насадюк, Машнев (Заерко, 66), Килин, Пономаренко, Фомин (Бажев, 83), Хлебородов, Гордиенко (Мязин, 66).
Предупреждения: Хлебородов, 6. Сутормин, 68. Соблиров, 73.
ПОСЛЕМАТЧЕВАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ:
Главный тренер ФК «Луч-Энергия» Константин Емельянов:
— Сыграли организованно первый тайм. Минимизировали опасные моменты возле наших ворот. Практически сопернику ничего не дали создать. Может быть, только со стандарта в первом тайме реальная возможность была. А так в принципе мы снимали всю опасность. Держали игру под контролем. Закончился первый тайм. Вроде бы с ребятами договорились играть также строго, организованно. Но, к сожалению, за
Михаил Грач.
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