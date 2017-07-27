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27 июля 2017, 1:59 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Йоан Молло: Всем хорошей ночи, любви и улыбок

Полузащитник «Зенита-2» Йоан Молло в своем Инстаграме пожелал всем доброй ночи, а также любви и улыбок.

Также 28-летний француз добавил, что он любит футбол.

— «Всем» хорошей ночи. Только любовь и улыбка. Я люблю эту игру, — написал Молло в Инстаграме, прикрепив в конце тег #myzenit# (мой «Зенит»).

Напомним, ранее стало известно, что Молло в матче 4-го тура первенства ФНЛ с «Сибирью» (2:1) показал оскорбительный жест фанатам петербургского клуба.

​Уходя на перерыв, хавбек услышал, как болельщики скандировали его фамилию в сочетании с нецензурным словом. В ответ француз показал «жест Эффенберга».

Сам Молло заявил в интервью «СЭ», что он пошутил. Согласно Дисциплинарному регламенту РФС, Молло может быть дисквалифицирован на срок от 2 до 4 матчей.

26.07.2017 18:00 Зрители 540 основной раунд: 4-й тур МСА Петровский
Зенит-2 2:1 Сибирь
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Анатолий Давыдов Сергей Кирсанов
Голы
49′ Данил Круговой 56
89′ Никита Андреев 67
9 Максим Житнев 66′
Составы
Егор Бабурин 71
Данил Круговой 56
Илья Зуев 58
Сергей Бугриев 59
Даниил Пенчиков 79
Владислав Сиротов 37
64′ Илья Камышев 97
82′ Йоан Молло 24
Василий Запрягаев 39
52′ 67′ Леон Мусаев 38
Никита Каккоев 54
85′ Николай Прудников 32
Никита Андреев 67
90′ Александр Некрасов 78
Томас Рукас 96
22 Николай Цыган
4 Валерий Цховребов
5 Антон Кушнирук
25 Михаил Мищенко
55 Алексей Гладышев
37 Евгений Чеботару
11 Александр Дегтярев
10 Максим Андреев 60′
7 Роман Беляев
18 Артем Дудолев 46′
13 Гуджа Рухаиа
19 Владимир Азаров 71′
8 Александр Макаренко
90 Виталий Галыш 46′
9 Максим Житнев
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Юрий Апонасенко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит-2
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