Йоан Молло: Всем хорошей ночи, любви и улыбок
Полузащитник «Зенита-2» Йоан Молло в своем Инстаграме пожелал всем доброй ночи, а также любви и улыбок.
Также 28-летний француз добавил, что он любит футбол.
— «Всем» хорошей ночи. Только любовь и улыбка. Я люблю эту игру, — написал Молло в Инстаграме, прикрепив в конце тег #myzenit# (мой «Зенит»).
Напомним, ранее стало известно, что Молло в матче 4-го тура первенства ФНЛ с «Сибирью» (2:1) показал оскорбительный жест фанатам петербургского клуба.
Уходя на перерыв, хавбек услышал, как болельщики скандировали его фамилию в сочетании с нецензурным словом. В ответ француз показал «жест Эффенберга».
Сам Молло заявил в интервью «СЭ», что он пошутил. Согласно Дисциплинарному регламенту РФС, Молло может быть дисквалифицирован на срок от 2 до 4 матчей.
|26.07.2017 18:00
|Зрители 540
|основной раунд: 4-й тур
|МСА Петровский
Главные тренеры
|Анатолий Давыдов
|Сергей Кирсанов
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Юрий Апонасенко (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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