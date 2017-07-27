Рекордная сухая серия Конюхова из «Крыльев» в ФНЛ прервалась на 1448-й минуте
«Томь» выиграла у «Крыльев Советов» в матче 4-го тура Футбольной национальной лиги.
Встреча проходила в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Ворота самарской команды в этой встрече защищал Евгений Конюхов, который прервал свою сухую серию в ФНЛ на отметке в 1447 минут.
30-летний футболист начал серию ещё весной 2015 года. По итогам сезона-2014/15 самарцы вернулись в РФПЛ, в связи с чем Конюхов больше в ФНЛ не выступал. Однако по итогам минувшего сезона «Крылья Советов» снова вылетели в дивизион рангом ниже.
Сухая серия Конюхова является рекордной для ФНЛ. Голкипер установил рекорд ещё в мае 2015 года, превзойдя достижение вратаря «Урала» Сергея Армишева, который в 2006 году сохранял свои ворота в неприкосновенности на протяжении 947 минут.
|26.07.2017 18:00
|Зрители 6531
|основной раунд: 4-й тур
|Металлург
|Крылья Советов
|0:1
|Томь
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Андрей Тихонов
|Валерий Петраков
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
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|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
- Гол
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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