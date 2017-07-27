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27 июля 2017, 0:52 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Рекордная сухая серия Конюхова из «Крыльев» в ФНЛ прервалась на 1448-й минуте

«Томь» выиграла у «Крыльев Советов» в матче 4-го тура Футбольной национальной лиги.

Встреча проходила в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Ворота самарской команды в этой встрече защищал Евгений Конюхов, который прервал свою сухую серию в ФНЛ на отметке в 1447 минут.

30-летний футболист начал серию ещё весной 2015 года. По итогам сезона-2014/15 самарцы вернулись в РФПЛ, в связи с чем Конюхов больше в ФНЛ не выступал. Однако по итогам минувшего сезона «Крылья Советов» снова вылетели в дивизион рангом ниже.

Сухая серия Конюхова является рекордной для ФНЛ. Голкипер установил рекорд ещё в мае 2015 года, превзойдя достижение вратаря «Урала» Сергея Армишева, который в 2006 году сохранял свои ворота в неприкосновенности на протяжении 947 минут.

26.07.2017 18:00 Зрители 6531 основной раунд: 4-й тур Металлург
Крылья Советов 0:1 Томь
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Андрей Тихонов Валерий Петраков
Голы
6 Анте Пульич 29′
Составы
Евгений Конюхов 14
Дмитрий Ятченко 3
Иван Таранов 4
Али Гаджибеков 5
Срджан Мияйлович 20
Олег Ланин 64
Сергей Самодин 22
90′ Азер Алиев 10
Кирилл Гоцук 24
42′ Денис Ткачук 31
Сергей Корниленко 8
64′ Святослав Георгиевский 77
Данил Кленкин 27
46′ Павел Голышев 7
Георгий Зотов 15
42 Александр Мелихов
2 Андрей Иванов
6 Анте Пульич
33 Ярослав Олейник
93 Эдвинас Гирдвайнис
20 Роман Войдель
88 Алексей Герасимов
10 Анзор Саная
11 Павел Деобальд 76′
7 Дмитрий Сасин
31 Антон Макурин 78′
8 Даниил Большунов
9 Александр Соболев 89′
98 Никита Гвинейский
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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