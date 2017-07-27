Рекордная сухая серия Конюхова из «Крыльев» в ФНЛ прервалась на 1448-й минуте

Встреча проходила в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Ворота самарской команды в этой встрече защищал Евгений Конюхов, который прервал свою сухую серию в ФНЛ на отметке в 1447 минут.

30-летний футболист начал серию ещё весной 2015 года. По итогам сезона-2014/15 самарцы вернулись в РФПЛ, в связи с чем Конюхов больше в ФНЛ не выступал. Однако по итогам минувшего сезона «Крылья Советов» снова вылетели в дивизион рангом ниже.



Сухая серия Конюхова является рекордной для ФНЛ. Голкипер установил рекорд ещё в мае 2015 года, превзойдя достижение вратаря «Урала» Сергея Армишева, который в 2006 году сохранял свои ворота в неприкосновенности на протяжении 947 минут.