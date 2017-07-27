«Шинник» же в первых 3-х турах успел набрать 7 очков и в случае успеха в Краснодаре обосновался бы на верхушке турнирной таблицы вместе с астраханским «Волгарем» и калининградской «Балтикой».

Первый тайм явил собой позиционную борьбу без большого количества голевых моментов. До перерыва автор данной статьи насчитал таковых у каждой из команд по одному. «Шинник» опаснее всего угрожал чужим воротам на 26-й минуте, когда выведенный партнерами на ударную позицию Марат Шайморданов по прозвищу «Мара» промазал мимо дальнего угла. У противоположной стороны поля самый «страшный» эпизод произошёл 8 минут спустя: оборона ярославцев сыграла нерасторопно и позволила мощно пробить метров с 13-ти Алейнику -чуть выше.

Главное впечатление от первых 45-ти минут: «Шинник» действовал чётче, игровые связи у ярославской команды были налажены заметно лучше, чем у краснодарской. Несколько раз после отборов и перехватов в центре поля гости быстро в несколько низовых передач доставляли мяч к чужой штрафной. То, что у них мало получалось именно в завершающей стадии, уже другое дело.

Во втором тайме впечатление от игры «Шинника» поменялось. Видимо, он не чувствует себя командой, которая может играть с позиции силы, раз прочно закрепился на своей половине поля и «зарыл голову в песок». В итоге на 69-й минуте игравшие на удержание счёта ярославцы получили то, что и заслужили, — пропущенный гол. За пару минут до этого гостей простил Лобкарев, не попавший в створ пушечным ударом с линии штрафной, но вскоре недавно вышедший на замену Маляров удачно завершил симпатичную комбинацию беспрестанно атаковавших хозяев — 1:0.

Почуяв запах жареного, «Шинник» задёргался и стал чаще ходить вперёд. Но поздновато: у него и раньше-то в завершающей стадии атак получалось не очень, а теперь «Кубань» ещё имела на своей стороне психологическое преимущество. Тем не менее, два опасных момента гости создать до финального свистка сумели: на 74-й минуте красиво пальнул в девятку со штрафного Шайморданов, и Дюпин в эффектном прыжке перевёл мяч на угловой, а на первой компенсированной удар Фатихова в нижний угол вновь потащил Дюпин.

Итог: «Кубань» одерживает первую домашнюю победу в сезоне, набирает 6 очков и выходит на 10-е место. «Шинник» терпит первое поражение и с 7-ю зачётными баллами располагается на 7-й строчке.

СТАТИСТИКА.

«Кубань» (Краснодар) — «Шинник» (Ярославль) — 1:0 (0:0).

Гол: Маляров, 69 (1:0).

«Кубань»: Дюпин — 5, Пономарев — 4 (Маляров, 62 — 5), Байрыев — 4 (Бугаев, 51 — 4), Клещенко — 4,5, Марков — 4,5, Смирнов — 4, Коновалов — 4,5, Гай — 4 (Якуба, 57), Лобкарев — 4,5, Алейник — 4,5 (Завезен, 76 — б/о), Обухов — 4.

«Шинник»: Яшин — 4, Кагермазов — 3,5, Ятченко — 3,5, Евсеев — 3,5, Шайморданов — 4 (Крамаренко, 77 — б/о), Самойлов — 3,5, Земсков — 3,5 (Фатихов, 70 — 4), Дроздов — 4 (Лаук, 81 — б/о), Щадин — 3,5, Нарылков — 3,5, Низамутдинов — 4 (Камилов, 59 — 3,5).

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) — 4,5.

Предупреждения: нет.

Удаления: нет.

Удары по воротам (в створ): 8 (2) — 9 (4).

Угловые: 2 — 3.

Голевые моменты: 3 — 3.

Лучшие игроки матча: Маляров — Шайморданов.

26 июля. Краснодар. Стадион «Кубань», 3151 зритель. +25 градусов, малооблачно.