«Волгарь» — «Луч-Энергия». Одержав победу, астраханский клуб возглавил таблицу первенства
Сезон в ФНЛ набирает обороты. И командам предстоит нелегкое испытание в виде двух серий из 3 матчей за 10 дней. Окрыленный крупной победой над «Кубанью» «Волгарь» принимал в 4 туре владивостокский «Луч-Энергию», который неожиданно сменил тренера перед самым началом сезона.
Да и результаты у владивостокцев не самые выдающиеся на старте чемпионата. Три очка и ноль выездных голов.
С самого начала матча команда Емельянова продемонстрировала, что ее основной целью является не пропустить.
Основные моменты у соперников возникали после стандартных положений. У «Волгаря» имели моменты Григорьев и Акбашев.
Видимо в перерыве Юрий Газзаев нашел нужные слова и астраханцы плотно насели на ворота Котлярова. Уже в самом начале второй половины встречи опасно били Кабутов и Веркашанский. А на 55 минуте счет был, наконец открыт. Акбашев подхватил мяч в центре поля, прошел с ним до линии штрафной, попутно обыграв трех соперников, и пробил в правый от голкипера угол.
Окрыленные успехом
После такого двойного удара у дальневосточников будто опустились руки. Да отметились ударами в створ проштрафившийся Фомин, да активный Хлебородов, но проблем Терновскому это не доставило. С другой стороны и «Волгарь» не смог довести счет до крупного, хотя могли сделать это уже в добавленное время, когда вышедший на замену Болонин ворвался в штрафную и пробил, но мяч прилетел точно в Котлярова.
Одержав третью победу подряд «Волгарь» воспользовался осечками конкурентов и вышел на первое место в таблице Футбольной национальной лиги по итогам четырех туров.
СТАТИСТИКА.
«ВОЛГАРЬ» (АСТРАХАНЬ) — «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» (ВЛАДИВОСТОК) — 2:0 (0:0).
Голы: Акбашев, 55 (1:0), Сутормин, 58 (2:0 с пен.).
«Волгарь»: Терновский -4, Плиев — 4, Таказов — 4, Калинин — 4, Григорьев — 4, Шалаев — 4 (Букия, 86 — б/о), Акбашев — 5, Дышеков — 4 (Бочков, 74 — 4), Кабутов — 5, Сутормин — 5 (Болонин, 83 — б/о), Веркашанский — 4 (Бабырь, 69 — 4).
«Луч-Энергия»: Котляров — 4, Марущак — 3, Тихий — 4 (Носов, 61 — 3,5), Соблиров — 3, Насадюк — 3,5, Машнев — 3,5 (Заерко, 66 — 4), Килин — 3,5, Пономаренко — 3, Фомин — 3 (Бажев, 83 — б/о), Хлебородов — 3,5, Гордиенко — 3,5 (Мязин, 66 — 3,5).
Судья: Игорь Панин (Дмитров)
Предупреждения: Сутормин, 68 — Хлебородов, 6; Соблиров, 73.
Удаления: нет.
Лучшие игроки: Акбашев — Тихий
26 июля. Астрахань. Стадион «Центральный», 2200 зрителей.
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