Да и результаты у владивостокцев не самые выдающиеся на старте чемпионата. Три очка и ноль выездных голов.

С самого начала матча команда Емельянова продемонстрировала, что ее основной целью является не пропустить.

Основные моменты у соперников возникали после стандартных положений. У «Волгаря» имели моменты Григорьев и Акбашев. Желто-синие ответили ударами Килина, Машнева и Саблирова.

Видимо в перерыве Юрий Газзаев нашел нужные слова и астраханцы плотно насели на ворота Котлярова. Уже в самом начале второй половины встречи опасно били Кабутов и Веркашанский. А на 55 минуте счет был, наконец открыт. Акбашев подхватил мяч в центре поля, прошел с ним до линии штрафной, попутно обыграв трех соперников, и пробил в правый от голкипера угол.

Окрыленные успехом бело-синие поспешили добить своего противника. Проход Кабутова, на входе в штрафную, подкатом сзади прервал Фомин. Судья указал на точку, а Сутормин развел вратаря и мяч по разным углам.

После такого двойного удара у дальневосточников будто опустились руки. Да отметились ударами в створ проштрафившийся Фомин, да активный Хлебородов, но проблем Терновскому это не доставило. С другой стороны и «Волгарь» не смог довести счет до крупного, хотя могли сделать это уже в добавленное время, когда вышедший на замену Болонин ворвался в штрафную и пробил, но мяч прилетел точно в Котлярова.

Одержав третью победу подряд «Волгарь» воспользовался осечками конкурентов и вышел на первое место в таблице Футбольной национальной лиги по итогам четырех туров.

СТАТИСТИКА.

«ВОЛГАРЬ» (АСТРАХАНЬ) — «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» (ВЛАДИВОСТОК) — 2:0 (0:0).

Голы: Акбашев, 55 (1:0), Сутормин, 58 (2:0 с пен.).

«Волгарь»: Терновский -4, Плиев — 4, Таказов — 4, Калинин — 4, Григорьев — 4, Шалаев — 4 (Букия, 86 — б/о), Акбашев — 5, Дышеков — 4 (Бочков, 74 — 4), Кабутов — 5, Сутормин — 5 (Болонин, 83 — б/о), Веркашанский — 4 (Бабырь, 69 — 4).

«Луч-Энергия»: Котляров — 4, Марущак — 3, Тихий — 4 (Носов, 61 — 3,5), Соблиров — 3, Насадюк — 3,5, Машнев — 3,5 (Заерко, 66 — 4), Килин — 3,5, Пономаренко — 3, Фомин — 3 (Бажев, 83 — б/о), Хлебородов — 3,5, Гордиенко — 3,5 (Мязин, 66 — 3,5).

Судья: Игорь Панин (Дмитров)

Предупреждения: Сутормин, 68 — Хлебородов, 6; Соблиров, 73.

Удаления: нет.

Лучшие игроки: Акбашев — Тихий

26 июля. Астрахань. Стадион «Центральный», 2200 зрителей.