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Очередной тур в первом дивизионе оказался богатым на сюрпризы.

В ЛИДЕРАХ АСТРАХАНЬ И КАЛИНИНГРАД.

Первое место делят теперь «Волгарь» и «Балтика», которые одержали домашние победы, а в графе поражения у них все еще нули. Особенно впечатлили калининградцы. Подопечные Игоря Черевченко еще по прошлому сезону приучили, что здорово набирают очки на выезде, подлавливая соперников на контратаках, а вот дома регулярно допускают осечки. Однако на этот раз все сложилось для балтийцев идеально: «Тамбов» Андрея Талалаева был бит по всем статьям. Очередной мяч записал на свой счет арендованный «Ростова» Скопинцев. С тремя мячами он лидирует в бомбардирской гонке.

«ЕНИСЕЙ»: КРЫША ПОМОГЛА.

Компанию Скопинцеву составляет Андрей Козлов — форвард «Енисея». Его оперативный дубль принес команде Дмитрия Аленичева победу над «Оренбургом». Один из фаворитов турнира, еще недавно игравший в премьер-лиге, провалил стартовый отрезок: одна победа, три поражения и место в зоне вылета. Такими темпами работа Темури Кецбая на Южном Урале продлится недолго. Впрочем, пока он не унывает. В частности, похвалил условия в красноярском манеже. Напомним, «Енисей» весь сезон будет принимать соперников под крышей, так как основная арена находится на реконструкции к Универсиаде.

— Лучше играть в таком манеже при комфортной температуре, на хорошем поле, чем вариться на плохом поле на жаре. Все было хорошо, кроме результата, — философски отметил Кецбая.

«ТОМЬ»: ЖЕНЩИНА К УДАЧЕ?

Главная сенсация случилась в Самаре. «Крылья» Андрея Тихонова проиграли «Томи», у которой до этого вообще не было очков.

— Сейчас в раздевалке высказал все футболистам, — негодовал после матча экс-полузащитник «Спартака», — Многие из них на поле присутствуют, а не играют. Некоторым нужно опуститься на землю и не ходить пешком. В первом тайме при ужасной игре имели моменты. Самодин с линии вратарской несколько раз пробил мимо. Нужно забивать. Иначе будет так, как было сегодня.

Любопытно, что это был первый матч «Томи» при новом руководителе: должность генерального директора сибиряков занимает теперь Татьяна Смирнова, прежде заведовавшая в клубе финансами.

КОНЮХОВ ВСЕ-ТАКИ ПРОПУСТИЛ.

Помимо поражения у самарцев есть еще один повод грустить: прервалась «сухая» серия голкипера волжан Евгения Конюхова. Вратарь не пропускал в матчах ФНЛ 1447 минут. До фантастических 25 часов не хватило совсем чуть-чуть.

ЕСИПОВ ПРИТОРМОЗИЛ ТОЧИЛИНА.

Шедшие до среды без потерь «Химки» и питерское «Динамо» оступились. Особенно чувствительным оказалось поражение бело-голубых, ведомых Александром Точилиным, которые в Великом Новгороде (там сейчас их временный дом) были разгромлены «Ротором».

— Команда потихонечку набрала обороты. Хочу поблагодарить ребят за высокую самоотдачу, — сказал Валерий Есипов, легенда волгоградского футбола. — И большое спасибо истинным болельщикам «Ротора», которые поддерживали нас, несмотря на неудачный старт.

МОЛЛО: СРЕДНИЙ ПАЛЕЦ В ФНЛ ВМЕСТО ГОЛОВ У МАНЧИНИ.

Не обошлось и без скандала. Полузащитник «Зенита» Йоан Молло, командированный во вторую команду к Анатолию Давыдову, показал оскорбительный жест фанатам своего же клуба. Уходя на перерыв, француз услышал, как болельщики скандировали его фамилию в сочетании с нецензурным словом. В ответ француз показал им средний палец. ФНЛ — лига суровая…

РЕЗУЛЬТАТЫ.

«Енисей» (Красноярск) — «Оренбург» (Оренбург) — 2:0 (2:0).

Голы: Козлов, 15 (1:0). Козлов, 18 (2:0).

«Енисей» (Красноярск): Филиппов, Гарбуз, Мильдзихов, Кичин, Новиков, Фатуллаев, Стеклов (Руднев, 90), Иванов (Рожков, 85), Сердеров (Комков, 69), Камеш, Козлов (Кутьин, 72).

«Оренбург» (Оренбург): Абакумов, Ойеволе, Никитин (Ефремов, 46), Андреев, Осипов, Малых, Серченков (Парняков, 77), Воробьев (Делькин, 67), Попович, Померко, Бреев (Дюриш, 46).

Предупреждения: Стеклов, 14. Попович, 62. Малых, 74. Мильдзихов, 89.

Судья: КУЛИКОВ (Саранск). 26 июля. Красноярск. Стадион «Манеж Футбол-Арена Енисей».

«Динамо СПб» (Санкт-Петербург) — «Ротор-Волгоград» (Волгоград) — 0:3 (0:0).

Голы: Романенко, 53 (0:1). Султонов, 71 (0:2). Столбовой, 79 (0:3).

«Динамо СПб» (Санкт-Петербург): Генералов, Бычков, Чернышов, Житников, Юрганов, Власов (Козлов, 80), Песегов, Сарамутин, Соловьев (Барсов, 69), Батютин (Кулишев, 55), Маркосов.

«Ротор-Волгоград» (Волгоград): Кобзев, Колычев, Пискунов, Ионов (Сидоричев, 23), Столяренко, Концедалов, Сысуев, Султонов (Крутов, 78), Романенко, Бирюков (Вотинов, 87), Столбовой (Николаев, 83).

Предупреждения: Столбовой, 9. Концедалов, 40.

Судья: ЧИСТЯКОВ (Азов). 26 июля. Великий Новгород. Стадион «Электрон (Центральный)».

«Волгарь» (Астрахань) — «Луч-Энергия» (Владивосток) — 2:0 (0:0).

Голы: Акбашев, 55 (1:0). Сутормин, 58 — с пенальти (2:0).

«Волгарь» (Астрахань): Терновский, Плиев, Таказов, Калинин, Григорьев, Шалаев (Букия, 86), Акбашев, Дышеков (Бочков, 74), Кабутов, Сутормин (Болонин, 83), Веркашанский (Бабырь, 69).

«Луч-Энергия» (Владивосток): Котляров, Марущак, Тихий (Носов, 61), Соблиров, Насадюк, Машнев (Заерко, 66), Килин, Пономаренко, Фомин (Бажев, 83), Хлебородов, Гордиенко (Мязин, 66).

Предупреждения: Хлебородов, 6. Сутормин, 68. Соблиров, 73.

Судья: ПАНИН (Дмитров). 26 июля. Астрахань. Стадион «Центральный».

«Авангард К» (Курск) — «Спартак-2» (Москва) — 1:1 (1:0).

Голы: Аппаев, 23 (1:0). Самсонов, 82 (1:1).

«Авангард К» (Курск): Саутин, Войнов, Концедалов, Багаев, Дашаев, Петров (Газданов, 85), Гурфов, Синяев, Шогенов (Федчук, 57), Нетфуллин, Аппаев (Болов, 76).

«Спартак-2» (Москва): Максименко, Шанбиев (Лихачев, 46), Рассказов, Мамин, Щербаков, Леонтьев (Нимели, 79), Самсонов, Полубояринов (Сакала, 53), Самбу (Ломовицкий, 68), Давыдов, Руденко.

Предупреждения: Щербаков, 22. Самбу, 59. Синяев, 70. Мамин, 76. Петров, 84.

Удаление: Щербаков (Спартак-2), 90+4 (неспорт. повед.).

Судья: СОКОЛОВ (Воронеж). 26 июля. Курск. Стадион «Трудовые резервы».

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:1 (0:0).

Голы: Круговой, 49 (1:0). Житнев, 66 — с пенальти (1:1). Н. А. Андреев, 89 (2:1).

«Зенит-2» (Санкт-Петербург): Бабурин, Бугриев, Зуев, Пенчиков, Круговой, Сиротов, Молло (Запрягаев, 82), Камышев, Мусаев (Каккоев, 67), Прудников (Н. А. Андреев, 85), Некрасов (Рукас, 90+1).

«Сибирь» (Новосибирск): Цыган, Цховребов, Кушнирук, Мищенко, Гладышев, Дудолев (Рухаиа, 46), Азаров (Макаренко, 71), М. В. Андреев (Беляев, 60), Чеботару, Дегтярев, Галыш (Житнев, 46).

Предупреждения: Мусаев, 52. Камышев, 64.

Судья: АПОНАСЕНКО (Москва). 26 июля. Санкт-Петербург. Стадион «МСА Петровский».

«Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Химки» (Химки) — 1:0 (1:0).

Гол: Морозов, 9 (1:0).

«Олимпиец» (Нижний Новгород): Анисимов, Хайруллов, Морозов, Ганиев, Абрамов, Хрипков, Ламбарский (Нежелев, 61), Горбунов (Гогберашвили, 82), Аюпов, Сорочкин (Манзон, 46), Беляков (Карпухин, 61).

«Химки» (Химки): Исупов, Заика, Малания (Радченко, 65), Лисинков, Шумских, Лапин, Талалай, Батов, Беликов (Мостовой, 54), Дворников (Петрусев, 54), Кузьмичев.

Предупреждения: Заика, 28. Морозов, 69. Лапин, 90+2.

Судья: БОРИСОВ (Самара). 26 июля. Дзержинск. Стадион «Химик».

«Крылья Советов» (Самара) — «Томь» (Томск) — 0:1 (0:1).

Гол: Пульич, 29 (0:1).

«Крылья Советов» (Самара): Конюхов, Гаджибеков, Таранов, Ятченко, Ткачук (Корниленко, 42), Георгиевский (Кленкин, 64), Ланин, Мияйлович, Алиев (Гоцук, 90+1), Голышев (Зотов, 46), Самодин.

«Томь» (Томск): Мелихов, Олейник, Гирдвайнис, Иванов, Пульич, Макурин (Большунов, 78), Герасимов, Деобальд (Сасин, 76), Войдель, Соболев (Гвинейский, 89), Саная.

Судья: КАЗАРЦЕВ (Санкт-Петербург). 26 июля. Самара. Стадион «Металлург».

«Факел» (Воронеж) — «Тюмень» (Тюмень) — 1:0 (0:0).

Гол: Чхапелия, 51 (1:0).

«Факел» (Воронеж): Федоров, Шумейко, Осипенко, Семенов, Хайманов, Каюмов (Чхапелия, 32), Лукьянов, Садов (Арустамян, 82), Амбарцумян, Мануковский, Сердюк (Алхазов, 79).

«Тюмень» (Тюмень): Обухов, Гузь, Маслов, Шакуро, Иванов, Теленков (Шляпкин, 55), Пустозеров, Рябокобыленко, Богатырев (Макоев, 73), Чудин, Карпов (Глухов, 63).

Судья: ШАДЫХАНОВ (Москва). 26 июля. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».

«Балтика» (Калининград) — «Тамбов» (Тамбов) — 3:0 (2:0).

Голы: Погребняк, 3 (1:0). А. Джалилов, 31 (2:0). Скопинцев, 52 (3:0).

«Балтика» (Калининград): Помазан, Тимошин, Логашов, Каленкович (И. Джалилов, 72), Черенчиков, А. Джалилов (Малеев, 85), Свежов, Шешуков, Скопинцев, Себаи (Подбельцев, 87), Погребняк (Бурмистров, 76).

«Тамбов» (Тамбов): Смирнов, Рыбин, Быстров, Горбатюк, Гультяев, Рыжков (Чернышов, 46), Кухарчук (Скворцов, 35), Трусевич, Шевчук (Абдул Гафар, 75), Мурнин (Дутов, 55), Часовских.

Предупреждения: Рыжков, 36. Каленкович, 42. Черенчиков, 42. Быстров, 43. Логашов, 47. Трусевич, 56. Погребняк, 70.

Судья: ВЕРУЛИДЗЕ (Владикавказ). 26 июля. Калининград. Стадион «Балтика».

«Кубань» (Краснодар) — «Шинник» (Ярославль) — 1:0 (0:0).

Гол: Маляров, 69 (1:0).

«Кубань» (Краснодар): Дюпин, Пономарев (Маляров, 62), Байрыев (Бугаев, 51), Клещенко, Марков, Смирнов, Лобкарев, Коновалов, Гай (Якуба, 57), Алейник (Завезен, 76), Обухов.

«Шинник» (Ярославль): Яшин, Кагермазов, Ятченко, Евсеев, Шайморданов (Крамаренко, 77), Самойлов, Земсков (Фатихов, 69), Дроздов (Лаук, 81), Щадин, Нарылков, Низамутдинов (Камилов, 60).

Судья: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). 26 июля. Краснодар. Стадион «Кубань».