«Балтика» разгромила «Тамбов» в 4-м туре ФНЛ, «Кубань» выиграла у «Шинника»
«Балтика» разгромила «Тамбов» в матче 4-го тура ФНЛ.
Встреча проходила в Калининграде на стадионе «Балтика» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
В дебюте матча отличился Кирилл Погребняк. На 31-й минуте Алишер Джалилов удвоил преимущество «Балтики». В начале второго тайма Дмитрий Скопинцев забил третий мяч.
В другом матче «Кубань» выиграла у «Шинника». Встреча состоялась в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась со счётом 1:0 в пользу дончан. В середине второго тайма забил Никита Маляров.
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