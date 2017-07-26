«Балтика» разгромила «Тамбов» в 4-м туре ФНЛ, «Кубань» выиграла у «Шинника»

Встреча проходила в Калининграде на стадионе «Балтика» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В дебюте матча отличился Кирилл Погребняк. На 31-й минуте Алишер Джалилов удвоил преимущество «Балтики». В начале второго тайма Дмитрий Скопинцев забил третий мяч.

В другом матче «Кубань» выиграла у «Шинника». Встреча состоялась в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась со счётом 1:0 в пользу дончан. В середине второго тайма забил Никита Маляров.