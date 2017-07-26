Валерий Петраков: У нас на поле было 11 боевых единиц
Валерий Петраков, главный тренер «Томи»:
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Игра достаточно тяжелая. «Крылья» — команда с хорошей организацией игры. Нам было сложно найти
— Как готовились к сопернику?
— Была теория, был просмотр. Заострил внимание на определенные моменты. Игроки прислушались.
— Какие задачи стоят перед вашей командой?
— Мы до конца не укомплектовались. Нам нужно приобрести минимум двух игроков.
— Есть ли у команды возможности усилиться?
— Мы постараемся сделать эти приобретения. Заявка заканчивается в конце августа. Серьезные коррективы произошли
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