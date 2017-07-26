Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30503507/
26 июля 2017, 21:59 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Валерий Петраков: У нас на поле было 11 боевых единиц

Валерий Петраков, главный тренер «Томи»:

Валерий <span class=error>Петраков</span> главный тренер Томи: Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Игра достаточно тяжелая. «Крылья» — команда с хорошей организацией игры. Нам было сложно найти какой-то противовес. У нас на поле было 11 боевых единиц, из игры никто не выбыл. Да, может быть, играли не очень зрелищно. Но для нас важнее был результат. Была установка играть строго от обороны и ребята справились с задачей. Голкипер наш отстоял на пятерку, он молодец.

— Как готовились к сопернику?

— Была теория, был просмотр. Заострил внимание на определенные моменты. Игроки прислушались.

— Какие задачи стоят перед вашей командой?

— Мы до конца не укомплектовались. Нам нужно приобрести минимум двух игроков.

— Есть ли у команды возможности усилиться?

— Мы постараемся сделать эти приобретения. Заявка заканчивается в конце августа. Серьезные коррективы произошли из-за травм. Некоторые игроки выбыли на полтора месяца.

Томь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
24 Июля

Дюжина лучших

Смотреть и считать

Дюжина лучших