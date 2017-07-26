Анатолий Давыдов: Попросил Молло не расстраиваться
Главный тренер «Зенита-2» после победы над «Сибирью» (2:1) сказал, что у него нет претензий к Йоану Молло.
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Видимо, что-то случилось...
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— «Зенит-2» одержал первую победу в сезоне. Психологически стало полегче?
— У нас молодая команда. Порой ребята реагируют на происходящее не так, как более опытные футболисты. Был хороший контроль мяча, создавались моменты, пусть далеко не все и реализовывались. Но, как говорится, конца и края работы не видно.
— После игры с «Тюменью» вы сказали: «Будем двигаться дальше, ребят из цыплят превращать в хороших игроков». Положительная динамика видна?
— Пока еще рано делать
— Какие именно?
— Игра в середине поля, работа на флангах, чаще создаем голевые моменты. Да, не хватает мастерства, однако уже хорошо, что у нас появляются шансы. Реализацию будем улучшать.
— Насколько пристально Роберто Манчини следит за «Зенитом-2»?
— Мы с ним виделись, разговаривали. Он приходил к нам на базу. Может быть, пока контакт не постоянный, но, думаю, Роберто будет проявлять к нам интерес.
— В ходе матча с «Сибирью» Молло отреагировал на оскорбительную кричалку в свой адрес со стороны фанатов «Зенита-2», показав им «жест Эффенберга». Что там произошло?
— Не знаю, не видел. Честно говоря, в первый раз от вас это слышу. Сейчас Молло по решению Манчини играет за «Зенит-2». Ему нужно уважать решение главного тренера. Если хорошо себя проявит за нас, не исключаю, что вернется в первую команду.
— Вы довольны его отношением к делу?
— Пока вопросов к нему нет. Понятно, что не все игроки «Зенита» могут по мысли подстроиться под его игру. Я его об этом предупредил. Попросил не расстраиваться, если не найдет взаимопонимания на поле, снисходительнее относиться к молодым. Ему просто надо потерпеть. Принять ситуацию как должное.
— Уже понятно, кто еще из основы «Зенита» будет играть за вашу команду?
— Я пока не знаю. Если нам будут спускать игроков, мы, конечно, обрадуемся. Создадим им условия, чтобы они получали игровую практику. Самое главное для них не терять мотивацию и продолжать совершенствовать свое мастерство.
— Кого можете выделить из молодежи?
— Рано об этом говорить. Понимаете, молодые ребята минуют второй дивизион, сразу попадают в ФНЛ. Без опыта, технических моментов играть с более опытными футболистами — не каждый с таким справиться. Но, по крайней мере, они сюда попали. Теперь им нужно выплыть. А спасательный круг — это мы — тренеры.
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