Анатолий Давыдов: Попросил Молло не расстраиваться

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— «Зенит-2» одержал первую победу в сезоне. Психологически стало полегче?

— У нас молодая команда. Порой ребята реагируют на происходящее не так, как более опытные футболисты. Был хороший контроль мяча, создавались моменты, пусть далеко не все и реализовывались. Но, как говорится, конца и края работы не видно.

— После игры с «Тюменью» вы сказали: «Будем двигаться дальше, ребят из цыплят превращать в хороших игроков». Положительная динамика видна?

— Пока еще рано делать какие-то выводы. Но потихоньку определенные игровые моменты нас — тренеров — начинают устраивать.

— Какие именно?

— Игра в середине поля, работа на флангах, чаще создаем голевые моменты. Да, не хватает мастерства, однако уже хорошо, что у нас появляются шансы. Реализацию будем улучшать.

— Насколько пристально Роберто Манчини следит за «Зенитом-2»?

— Мы с ним виделись, разговаривали. Он приходил к нам на базу. Может быть, пока контакт не постоянный, но, думаю, Роберто будет проявлять к нам интерес.

— В ходе матча с «Сибирью» Молло отреагировал на оскорбительную кричалку в свой адрес со стороны фанатов «Зенита-2», показав им «жест Эффенберга». Что там произошло?

— Не знаю, не видел. Честно говоря, в первый раз от вас это слышу. Сейчас Молло по решению Манчини играет за «Зенит-2». Ему нужно уважать решение главного тренера. Если хорошо себя проявит за нас, не исключаю, что вернется в первую команду.

— Вы довольны его отношением к делу?

— Пока вопросов к нему нет. Понятно, что не все игроки «Зенита» могут по мысли подстроиться под его игру. Я его об этом предупредил. Попросил не расстраиваться, если не найдет взаимопонимания на поле, снисходительнее относиться к молодым. Ему просто надо потерпеть. Принять ситуацию как должное.

— Уже понятно, кто еще из основы «Зенита» будет играть за вашу команду?

— Я пока не знаю. Если нам будут спускать игроков, мы, конечно, обрадуемся. Создадим им условия, чтобы они получали игровую практику. Самое главное для них не терять мотивацию и продолжать совершенствовать свое мастерство.

— Кого можете выделить из молодежи?

— Рано об этом говорить. Понимаете, молодые ребята минуют второй дивизион, сразу попадают в ФНЛ. Без опыта, технических моментов играть с более опытными футболистами — не каждый с таким справиться. Но, по крайней мере, они сюда попали. Теперь им нужно выплыть. А спасательный круг — это мы — тренеры.