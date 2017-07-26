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26 июля 2017, 21:49 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Андрей Тихонов: Некоторым игрокам нужно начать играть в футбол, а не ходить пешком

Андрей Тихонов, главный тренер «Крыльев Советов»:

Андрей Тихонов главный тренер Крыльев Советов: Увеличить
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— Сейчас в раздевалке я высказал футболистам свое недовольство игрой. Многие из них на поле присутствуют, а не играют. Некоторым нужно опуститься на землю, начать играть в футбол, а не ходить пешком. В первом тайме при ужасной игре мы имели несколько хороших моментов для взятия ворот. Самодин с линии вратарской несколько раз пробил мимо ворот. Если бы мы забили, то во второй половине было бы легче. После перерыва «Крылья» стали играть интереснее. Но «Томь» оборонялась всей командой, и нам было тяжеловато. Здесь нужно забивать голы. Иначе будет так, как было сегодня. Первый тайм мы провели ужасно. Это была моя вина. Я поговорил с футболистами. Надеюсь, они меня поняли. Будем разбираться, смотреть и делать выводы.

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