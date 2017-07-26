«Я просто пошутил». Что значит жест Молло?
Матч «Зенит-2» — «Сибирь» (2:1) в четвертом туре ФНЛ обернулся скандалом.
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
Полузащитник «Зенита» Йоан Молло, игравший в среду за «Зенит-2» в матче 4-го тура первенства ФНЛ с «Сибирью» (2:1), показал оскорбительный жест фанатам петербургского клуба. Уходя на перерыв, хавбек услышал, как болельщики скандировали его фамилию в сочетании с нецензурным словом. В ответ француз показал «жест Эффенберга».
ЧТО СКАЗАЛ МОЛЛО.
Сам футболист в разговоре с корреспондентом «СЭ» подчеркнул, что не видит в произошедшем проблемы, и назвал свою перепалку с фанатами «шуткой».
— Что произошло на матче с «Сибирью»?
— Ничего.
— Но вы показали оскорбительный жест болельщикам…
— Болельщикам? Это была шутка. Они шутили со мной, я в ответ пошутил тоже. Простите, но вы хотите обсуждать проблему, но проблемы нет. Нет проблем (повторяет трижды — Прим. «СЭ»).
— Хорошо. Вы остаетесь в «Зените»?
— Да.
— До зимы?
— Да.
— И вы не ищете новый клуб?
— Нет. Я остаюсь. Я очень счастлив здесь.
— Обсуждали ли вы с Роберто Манчини свое будущее?
— Нет.
— Но почему вы играете за «Зенит-2»?
— Потому что мне нужно работать, нужно играть.
Скажут за первую — буду за первую. Скажут за третью — буду за третью. (Гоша ЧЕРНОВ).
ЧТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ.
Действия Молло подпадают сразу под несколько статей из дисциплинарного документа:
Статья 94. Пункт 6: Оскорбительное поведение Игрока или Официального лица Клуба до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников и иных лиц, не являющихся Официальными лицами матча, — наказывается дисквалификацией на срок от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей
Статья 96: Неспортивное поведение Игроков и Официальных лиц Клуба до, во время и после матча, не отнесенное к другим нарушениям настоящего Регламента, — наказывается штрафом в соответствии с пунктом 17 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.
Статья 100. Пункт 1: Провокационные действия Игроков и Официальных лиц Клуба, которые создают угрозу возникновения беспорядков на стадионе, — наказываются дисквалификацией на 1 (один) матч и/ или штрафом в соответствии с пунктом 20 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.
Таким образом, Молло должен быть наказан дисквалификацией от двух до четырех матчей и денежным штрафом.
ЧТО ГОВОРЯТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА.
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