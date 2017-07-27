Воронежский «Факел» дома одержал первую победу в сезоне

После поражения в Великом Новгороде от «Динамо» главный тренер воронежцев Павел Гусев заявил, что остался доволен качеством игры подопечных. Поэтому на матч с «Тюменью» сине-белые вышли только с одним изменением в стартовом составе. Вместо получившего травму Евгения Ушакова правый фланг средней линии занял молодой Дмитрий Садов.

На первых минутах «Тюмень» неожиданно завладела преимуществом. Гости выигрывали большинство единоборств и легко закреплялись на половине поля «Факела». Выход из обороны в атаку у хозяев не ладился. «Тюмень» шла в прессинг, и центральные полузащитники сине-белых терялись под давлением. Садов на правом фланге и Шумейко на левом располагались слишком высоко, и Армен Амбарцумян имел слишком мало вариантов для продолжения атаки — в центральной зоне «Тюмень» действовало компактно, не допуская разрывов между линиями.

После первых 10 минут «Факел» смог отодвинуть игру от собственной штрафной площади. После подсказки главного тренера сине-белые наладили переход из обороны в атаку стали создавать опасные подходы к воротам соперника. Находясь под прессингом, защитники «Факела» стали чаще пасовать собственному вратарю Артему Федорову. Голкипер при этом не выбивал мяч в борьбу, а делал передачу на фланговых игроков обороны, и команда Павла Гусева преодолевала давление «Тюмени». На 11 минуте Артем Сердюк неожиданно догнал уходивший за боковую линию мяч, и сделал перевод на Дмитрия Каюмова. Атакующему хавбеку «Факела» оставалось обыграть Павла Шакуро, чтобы выйти один на один с вратарем, но защитник не среагировал на обманное движение Каюмова, и прервал атаку. «Тюмень» тут же ответила опасным дальним ударом — Артем Федоров перевел мяч на угловой.

В середине тайма «Факел» захватил инициативу и завладел территориальным преимуществом. Однако большинство передач воронежцы делали в центре поля, гости оборонялись агрессивно, стремясь выдавить сине-белых подальше от собственных ворот. На 21 минуте такая манера игры едва не привела к пропущенному голу. «Факел» вскрыл оборону гостей на левом фланге, и Шумейко едва не вывел Садова один на один с голкипером — передаче защитника не хватило точности. «Тюмень» тут же снова попыталась потревожить Федорова дальним ударом, но вратарь грамотно выбрал позицию и зафиксировал мяч.

На 30 минуте болельщики «Факела» получили повод для беспокойства: главная надежда команды в атаке Дмитрий Каюмов схватился за бедро и жестом попросил замену. Футболиста с аналогичными качествами в распоряжении Павла Гусева не нашлось, и тренеру пришлось выпустить вместо центрального полузащитника флангового хавбека Нику Чхапелия. Концовку тайма команды провели спокойно, не спеша раскрываться.

После разговора с тренерским штабом в раздевалке «Факел» заиграл иначе. Снизился до минимума брак в передачах, заработала связка Амбарцумян-Мануковский, и воронежцы стали легко проходить центр поля. На 51 минуте защитник «Тюмени» сбил Садова на подступах к своей штрафной. Амбарцумян сделал ложный разбег, а пробил Чхапелия — мяч влетел в правую «девятку». Команда тут же обступила молодого полузащитника, который до того выходил на поле только в концовках встреч.

Открыв счет, «Факел» внес коррективы в оборонительные действия. Сине-белые защищались низкими блоками — центральный нападающий Артем Сердюк расположился в 35 метрах от собственных ворот, встречая гостей. «Тюмень» раскрылась, оставляя за спинами защитников пространство длиной в 30−35 метров. И быстрый Чхапелия воспользовался свободной зоной, обыграв защитника эффектным финтом — только фол футболиста «Тюмени» возле линии штрафной остановил хавбека. На этот раз команда доверила исполнение удара Амбарцумяну, и полузащитник попал в «стенку». При начале атак «Факела» в эти минуты «Тюмень» активно прессинговала Дмитрия Садова — гости втроем атаковали полузащитника, рассчитывая на ошибку молодого игрока. Однако хавбек не допускал потерь мяча.

А на 83 минуте футболист сорвал аплодисменты публики, пойдя в опасный стык в чужой штрафной — после подачи с фланга Садов продавил защитника и пробил. Ценой этого эпизода оказалась высока, молодого игрока унесли с поля на носилках. На последних минутах «Факел» грамотно «засушил» игру, убивая время контролем мяча. «Тюмень» стала играть жестко, но смогла добиться только очередного повреждения в составе хозяев — болезненный удар получил герой матча Чхапелия. Так команда Павла Гусева выцарапала первую победу в сезоне. После финального свистка игроки «Факела» обессиленно повалились на газон, а болельщики отблагодарили команду овацией.