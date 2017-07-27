Воронежский «Факел» дома одержал первую победу в сезоне
Футболисты «Факела» выиграли у «Тюмени» в Воронеже в матче четвертого тура ФНЛ со счетом 1:0 в среду, 26 июля. Единственный гол в матче забил Ника Чхапелия.
После поражения в Великом Новгороде от «Динамо» главный тренер воронежцев Павел Гусев заявил, что остался доволен качеством игры подопечных. Поэтому на матч с «Тюменью»
На первых минутах «Тюмень» неожиданно завладела преимуществом. Гости выигрывали большинство единоборств и легко закреплялись на половине поля «Факела». Выход из обороны в атаку у хозяев не ладился. «Тюмень» шла в прессинг, и центральные полузащитники
После первых 10 минут «Факел» смог отодвинуть игру от собственной штрафной площади. После подсказки главного тренера
В середине тайма «Факел» захватил инициативу и завладел территориальным преимуществом. Однако большинство передач воронежцы делали в центре поля, гости оборонялись агрессивно, стремясь выдавить
На 30 минуте болельщики «Факела» получили повод для беспокойства: главная надежда команды в атаке Дмитрий Каюмов схватился за бедро и жестом попросил замену. Футболиста с аналогичными качествами в распоряжении Павла Гусева не нашлось, и тренеру пришлось выпустить вместо центрального полузащитника флангового хавбека Нику Чхапелия. Концовку тайма команды провели спокойно, не спеша раскрываться.
После разговора с тренерским штабом в раздевалке «Факел» заиграл иначе. Снизился до минимума брак в передачах, заработала связка
Открыв счет, «Факел» внес коррективы в оборонительные действия.
А на 83 минуте футболист сорвал аплодисменты публики, пойдя в опасный стык в чужой штрафной — после подачи с фланга Садов продавил защитника и пробил. Ценой этого эпизода оказалась высока, молодого игрока унесли с поля на носилках. На последних минутах «Факел» грамотно «засушил» игру, убивая время контролем мяча. «Тюмень» стала играть жестко, но смогла добиться только очередного повреждения в составе хозяев — болезненный удар получил герой матча Чхапелия. Так команда Павла Гусева выцарапала первую победу в сезоне. После финального свистка игроки «Факела» обессиленно повалились на газон, а болельщики отблагодарили команду овацией.
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