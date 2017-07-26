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26 июля 2017, 21:12 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Йоан Молло: Жест фанатам? Они пошутили, я тоже

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло в интервью «СЭ» рассказал, что произошло в матче 4-го тура первенства ФНЛ между «Зенитом-2» и «Сибирью» (2:1).

Полузащитник Зенита рассказал что произошло в матче 4-го тура первенства <span class=error>ФНЛ</span> с Сибирью (2:1). Увеличить
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Француз показал средний палец фанатам в ответ на оскорбительные кричалки.

— Что произошло на матче с «Сибирью»? — вопрос Молло.

— Ничего.

— Но вы показали оскорбительный жест болельщикам…

— Болельщикам? Это была шутка. Они шутили со мной, я в ответ пошутил тоже. Простите, но вы хотите обсуждать проблему, но проблемы нет. Нет проблем (повторяет трижды — Прим. «СЭ»).

— Хорошо. Вы остаетесь в «Зените»?

— Да.

— До зимы?

— Да.

— И вы не ищете новый клуб?

— Нет. Я остаюсь. Я очень счастлив здесь.

— Обсуждали ли вы с Роберто Манчини свое будущее?

— Нет.

— Но почему вы играете за «Зенит-2»?

— Потому что мне нужно работать, нужно играть.

Скажут за первую — буду за первую. Скажут за третью — буду за третью. (Гоша ЧЕРНОВ).

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