Йоан Молло: Жест фанатам? Они пошутили, я тоже
Полузащитник «Зенита» Йоан Молло в интервью «СЭ» рассказал, что произошло в матче 4-го тура первенства ФНЛ между «Зенитом-2» и «Сибирью» (2:1).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Француз показал средний палец фанатам в ответ на оскорбительные кричалки.
— Что произошло на матче с «Сибирью»? — вопрос Молло.
— Ничего.
— Но вы показали оскорбительный жест болельщикам…
— Болельщикам? Это была шутка. Они шутили со мной, я в ответ пошутил тоже. Простите, но вы хотите обсуждать проблему, но проблемы нет. Нет проблем (повторяет трижды — Прим. «СЭ»).
— Хорошо. Вы остаетесь в «Зените»?
— Да.
— До зимы?
— Да.
— И вы не ищете новый клуб?
— Нет. Я остаюсь. Я очень счастлив здесь.
— Обсуждали ли вы с Роберто Манчини свое будущее?
— Нет.
— Но почему вы играете за «Зенит-2»?
— Потому что мне нужно работать, нужно играть.
Скажут за первую — буду за первую. Скажут за третью — буду за третью. (Гоша ЧЕРНОВ).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter