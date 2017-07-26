«Факел» в матче ФНЛ с «Тюменью» одержал первую победу в сезоне

Встреча проходила в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в дебюте второго тайма забил Ника Чхапелия. «Факел» одержал первую победу в нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги.

«Факел», набравший пять очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Тюмень», в активе которой лишь один балл, находится на последней, 20-й строчке.