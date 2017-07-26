«Факел» в матче ФНЛ с «Тюменью» одержал первую победу в сезоне
«Факел» выиграл у «Тюмени» в матче 4-го тура Футбольной национальной лиги.
Встреча проходила в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол в дебюте второго тайма забил Ника Чхапелия. «Факел» одержал первую победу в нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги.
«Факел», набравший пять очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Тюмень», в активе которой лишь один балл, находится на последней, 20-й строчке.
|26.07.2017 19:00
|Зрители 3000
|основной раунд: 4-й тур
|Центральный стадион профсоюзов
Главные тренеры
|Павел Гусев
|Александр Ивченко
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Шадыханов (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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