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26 июля 2017, 21:09 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Факел» в матче ФНЛ с «Тюменью» одержал первую победу в сезоне

«Факел» выиграл у «Тюмени» в матче 4-го тура Футбольной национальной лиги.

Встреча проходила в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в дебюте второго тайма забил Ника Чхапелия. «Факел» одержал первую победу в нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги.

«Факел», набравший пять очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Тюмень», в активе которой лишь один балл, находится на последней, 20-й строчке.

26.07.2017 19:00 Зрители 3000 основной раунд: 4-й тур Центральный стадион профсоюзов
Факел 1:0 Тюмень
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Павел Гусев Александр Ивченко
Голы
51′ Ника Чхапелия 7
Составы
Артем Федоров 16
Сергей Шумейко 2
Игорь Хайманов 3
Максим Осипенко 55
Андрей Семенов 92
Александр Мануковский 8
Армен Амбарцумян 10
Иван Лукьянов 23
32′ Дмитрий Каюмов 6
Ника Чхапелия 7
82′ Дмитрий Садов 45
Артур Арустамян 17
79′ Артем Сердюк 11
Александр Алхазов 22
1 Игорь Обухов
5 Дмитрий Иванов
27 Дмитрий Гузь
29 Павел Маслов
90 Павел Шакуро
5 Артур Рябокобыленко
8 Иван Чудин
10 Алексей Пустозеров
11 Альберт Богатырев 73′
88 Залим Макоев
24 Никита Теленков 55′
13 Алексей Шляпкин
15 Данил Карпов 63′
17 Егор Глухов
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Шадыханов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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