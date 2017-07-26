Перед сегодняшним поединком у сибиряков были реальные шансы эту тенденцию поломать. Даже с учётом того, что у Аленичева 6 игроков основного состава находились в лазарете, стройность игры «львы» вот уже два матча подряд выдерживали, исполнителей для этого хватало.

«Оренбург» же, как в той песне, «ты покинул берег свой родной, а к другому так и не пристал». Чем-то сейчас газовики напоминают прошлогоднюю «Мордовию», которая только к весне поняла, что ветеранский футбол и глаз не радует, и очки не приносит.

И хотя встреча многими рассматривалась, как матч двух претендентов на повышение в классе, но на данный момент, со стороны «Оренбурга» это было очень большим приближением, или, если хотите, выдачей желаемого за действительное.

И игра это полностью подтвердила. Решив сыграть от обороны, Кецбая выставил состав без нападающих, определив схему игры в 5 защитников. Однако с фланга вперёд никто не спешил, ни о каком атакующем футболе со стороны гостей речи не велось. Не настаивали они и на контроле над мячом и территорией.

Хозяева поля находились в постоянной позиционной атаке. За счёт скоростных индивидуальных действий они раз за разом разрывали неповоротливую оборону соперника. Камешс, Сердеров, Иванов и Козлов частенько устраивали «веселуху» перед воротами Абакумова.

Газовики показали, на что они рассчитывают в этом матче на 13-й минуте, когда Попович и Никитин протащили мяч по своему левому флангу атаки, но прострел последнего вдоль ворот прервал Кичин, да и адресата-то у этой передачи не было.

В ответной атаке красноярцы забили. Сердеров пробрался с мячом с правого края в штрафную площадь гостей, и падая, сумел, в последний момент, катнуть футбольный снаряд к центру линии вратарской. Единственный, кто верил в своего партнёра до конца и ждал этой передачи, был нападающий сибиряков Козлов. Он, как лев на добычу (впрочем, почему как) рванул к этому мячу, и, опередив Ойеволе, переправил кожаную сферу в ворота.

После этого гости, несмотря на свой опыт, просто растерялись. Даже просто отбить мяч от своих ворот они были не в состоянии, на подборе всегда первыми были футболисты «Енисея». Этот натиск закончился ударом Гарбуза с линии штрафной, после которого Абакумов вытащил мяч из дальнего нижнего угла, переведя его на угловой.

Легче от этого гостям не стало. Последовала подача с угла поля в исполнении Гарбуза, и Козлов головой срезает мяч в дальний угол. Опекавший его Андреев даже не пытался выпрыгнуть, чтобы побороться с нападающим. И всё смотрится закономерно. Дали свободу хозяевам поля — получите. Не привыкли газовики «жить и работать» под таким давлением.

Охранять гостям теперь стало нечего, и они несколько активизировались. И это могло привести к успеху. Воробьёв после паса Никитина бил головой с близкого расстояния, но послал мяч выше ворот.

Вскоре Серченков не сумел на линии штрафной обыграть Кичина, а ведь мог выскочить один на один с Филипповым.

Всё же первый тайм так и закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. Гости очень хотели отквитать хоть один гол ещё в первой половине встречи. И если до середины тайма смотреть поединок было интереснее болельщикам Красноярска, то затем затеплилась надежда и у оренбуржцев. Все ожидали интересного второго тайма.

Однако вторая половина игры несколько разочаровала. «Львы» ожидаемо отошли назад, и, находясь в засаде, играли по счёту. Однако у своих ворот они гостям ничего не позволяли. Всё действие вылилось в сплошную борьбу в центре поля.

Силовой футбол более привычен газовикам, поэтому у сибиряков уже такого преимущества в игре нет. Но они теперь и не настаивают на контроле мяча и территории, зато появляющиеся свободные зоны в обороне гостей, стараются использовать по максимуму.

«Оренбург» особо созиданием не занимался, стараясь просто «проломить» оборону «Енисея». И, может быть, это бы им и удалось, будь оборона хозяев поля монолитной, железобетонной, но действовать против подвижной, гибкой, пластичной защиты соперников им было трудно. «Атакующая палица» «Оренбурга» в ней постоянно вязла.

Когда одни не могут, а другие уже не хотят, футбол становится откровенно скучным. Что-то подобное мы наблюдали и на этот раз. Ясно было одно, что как не было у оренбуржцев атаки, так она и не появилась.

И всё же в конце матча соперники нас несколько развлекли. На этот раз обе команды не сумели использовать чужие ошибки.

Сначала Ойеволе «удачно» скинул мяч под удар Стеклову, он сибиряк пробил мимо ближнего угла ворот, а затем Кичин очень точно вывел один на один со своим вратарём Делькина. Однако Артём, пытаясь перекинуть мяч через высоченного Филиппова, не сумел этого сделать. Михаилу, оказалось достаточно, только поднять руки.

Красноярцы одержали третью победу подряд, и игрой подтвердили свой статус и намерения. Теперь им предстоят 4 матча в гостях. Нельзя сказать, что эти игры будут определяющими в дальнейшей турнирной судьбе «Енисея», но теперь терять очки команде просто не к лицу.

СТАТИСТИКА.

«ЕНИСЕЙ» (Красноярск) — «ОРЕНБУРГ» (Оренбург) — 2:0 (2:0).

Гол: Козлов, 15 — 1:0, Козлов, 18 — 2:0.

«ЕНИСЕЙ»: Филиппов — 4,5, Гарбуз — 4,5, Мильдзихов — 4, Кичин (к) — 4, Новиков — 4,5, Фатуллаев — 4,5, Стеклов — 4,5 (Руднев, 90 — б/о), Иванов — 4 (Рожков, 85 — б/о), Сердеров — 4,5 (Комков, 69 — 4), Камешс — 4,5, Козлов — 5 (Кутьин, 72 — 4).

«ОРЕНБУРГ»: Абакумов — 4, Ойеволе — 3, Никитин — 4 (Ефремов, 46 — 3,5), Андреев (к) — 3, Осипов — 3, Малых — 3,5, Серченков — 4 (Парняков, 77 — 3), Воробьёв — 4 (Делькин, 67 — 2,5), Попович — 3, Померко — 3, Бреев — 2,5 (Дюриш, 46 — 2,5).

Судья: Сергей Куликов (Саранск) — 4,5

Предупреждения: Стеклов, 14 (неспортивное поведение), Мильдзихов, 89 (неспортивное поведение) — Попович, 62 (неспортивное поведение), Малых, 74 (грубая игра).

Удаление: нет — нет.

Удары по воротам: 6 — 7

Удары в створ ворот: 4 — 3

Штанги, перекладины: 0 — 0

Голевые моменты: 3 — 2

Угловые: 4 — 3

Офсайды: 2 — 1

Совершено фолов: 15 — 14.

Лучшие игроки матча: Козлов — Воробьёв.

26 июля. Красноярск, «Футбол-арена «Енисей», 2700 зрителей.