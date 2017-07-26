«Зенит-2» обыграл «Сибирь», «Авангард» сыграл вничью со «Спартаком-2»

Встреча проходила на стадионе «Петровский МСА» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей голы на свой счёт записали Данил Круговой и Никита Андреев, который отличился уже на 89-й минуте при счёте 1:1. В составе «Сибири» точным ударом с пенальти отметился Максим Житнев.