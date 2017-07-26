«Томь» выиграла у «Крыльев Советов», набрав первые очки в ФНЛ

Встреча проходила в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на исходе получаса игры забил Анте Пульич. «Томь», до этого потерпевшая три поражения в трёх матчах, набрала первые очки в турнире.

В других матчах «Химки» на выезде проиграли «Олимпийцу» со счётом 0:1, а «Волгарь» на своём поле выиграл у «Луча-Энергии» (2:0).