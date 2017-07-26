Дмитрий Аленичев: По-человечески рад за Андрюху, что забил такие быстрые и красивые голы
Пресс-конференция главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева после победы над «Оренбургом»:
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Хочу поздравить болельщиков и ребят с очень важной победой над сильным соперником, который в прошлом году выступал в
После голов мы опустились назад, хотя я такую установку ребятам не давал. Это свойственно команде, когда она ведет в счете и хочет его сохранить. В перерыве сделали поправки и, считаю, не дали создать опасных моментов за исключением того эпизода, где Валера допустил грубейшую ошибку. Сегодня, считаю, моя команда превзошла в
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