Дмитрий Аленичев: По-человечески рад за Андрюху, что забил такие быстрые и красивые голы

— Хочу поздравить болельщиков и ребят с очень важной победой над сильным соперником, который в прошлом году выступал в Премьер-лиге и поставил задачу туда вернуться в этом сезоне. Приятно вдвойне победить такую команду. Рад, что забили два гола, рад, что это сделал Андрей Козлов. Хотя не столь принципиально то, кто забивает голы. Просто по человечески рад за Андрюху, что забил такие быстрые и красивые голы.

После голов мы опустились назад, хотя я такую установку ребятам не давал. Это свойственно команде, когда она ведет в счете и хочет его сохранить. В перерыве сделали поправки и, считаю, не дали создать опасных моментов за исключением того эпизода, где Валера допустил грубейшую ошибку. Сегодня, считаю, моя команда превзошла в каких-то компонентах соперника и заслуженно победила.