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26 июля 2017, 19:16 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Ротор» одерживает крупную выездную победу над питерским «Динамо»

«Ротор» разгромил соперника.

4-й тур. Первенство ФНЛ.

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Ротор» (Волгоград) — 0:3 (0:0).

Голы: Романенко, 54 (0:1), Султонов, 71 (0:2), Столбовой, 79 (0:3).

26.07.2017 г. Великий Новгород. Стадион «Электрон».

26.07.2017 17:00 Зрители 425 основной раунд: 4-й тур Электрон (Центральный)
Динамо СПб 0:3 Ротор-Волгоград
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Точилин Валерий Есипов
Голы
7 Владимир Романенко 53′
22 Мухаммад Султонов 71′
24 Иван Столбовой 79′
Составы
Егор Генералов 1
Алексей Житников 2
Игорь Юрганов 20
Андрей Бычков 25
Игорь Чернышов 26
Евгений Песегов 7
Валерий Сарамутин 27
Михаил Маркосов 9
80′ Олег Власов 84
Михаил Козлов 18
69′ Иван Соловьев 90
Максим Барсов 10
55′ Андрей Батютин 93
Артем Кулишев 32
16 Александр Кобзев
5 Антон Пискунов
20 Александр Столяренко
67 Сергей Колычев
7 Владимир Романенко
11 Роман Концедалов 40′
47 Владислав Сысуев
2 Илья Ионов 23′
17 Александр Сидоричев
22 Мухаммад Султонов 78′
13 Игорь Крутов
9 Михаил Бирюков 87′
45 Максим Вотинов
24 Иван Столбовой 83′ 9′
18 Олег Николаев
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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