«Ротор» одерживает крупную выездную победу над питерским «Динамо»
«Ротор» разгромил соперника.
4-й тур. Первенство ФНЛ.
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Ротор» (Волгоград) — 0:3 (0:0).
Голы: Романенко, 54 (0:1), Султонов, 71 (0:2), Столбовой, 79 (0:3).
26.07.2017 г. Великий Новгород. Стадион «Электрон».
|26.07.2017 17:00
|Зрители 425
|основной раунд: 4-й тур
|Электрон (Центральный)
|Динамо СПб
|0:3
|Ротор-Волгоград
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Александр Точилин
|Валерий Есипов
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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