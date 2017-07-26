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26 июля 2017, 18:41 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Татьяна Смирнова: Финансовая ситуация в «Томи» значительно улучшилась

Генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова рассказала, какие перед ней поставлены задачи на ближайшее время.

Генеральный директор Томи Татьяна <span class=error>Смирнова</span> рассказала какие перед ней поставлены задачи на ближайшее время. Увеличить
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— Передо мной поставлены задачи в финансовых и организационных вопросах. Мы уже приступили к их реализации, то есть оптимизация затрат, чтобы выйти из финансового кризиса и работать уже без просроченных долгов. Также есть задача развивать детско-юношеский спорт, в том числе и создание академии. Финансово-организационная ситуация в «Томи» значительно улучшилась, но для полного выздоровления нужно время, будем к этому стремиться.

Отношения с главным тренером Валерием Петраковым выстроены давно, я очень его уважаю. Интерес, конечно, к спортивной составляющей буду проявлять, но ни в коем случае не мешать, тем более конфликтовать.

Томь
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