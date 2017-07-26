Татьяна Смирнова: Финансовая ситуация в «Томи» значительно улучшилась
Генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова рассказала, какие перед ней поставлены задачи на ближайшее время.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Передо мной поставлены задачи в финансовых и организационных вопросах. Мы уже приступили к их реализации, то есть оптимизация затрат, чтобы выйти из финансового кризиса и работать уже без просроченных долгов. Также есть задача развивать
Отношения с главным тренером Валерием Петраковым выстроены давно, я очень его уважаю. Интерес, конечно, к спортивной составляющей буду проявлять, но ни в коем случае не мешать, тем более конфликтовать.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter