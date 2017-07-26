«Енисей» обыграл «Оренбург» благодаря дублю Козлова
Матч четвертого тура первенства ФНЛ между «Енисеем» и «Оренбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча — 2:0 в пользу «Енисея».
В составе победителей дубль сделал Андрей Козлов. «Енисей» набрал девять очков и на данный момент поднялся на второе место. У «Оренбурга» три очка и 14-е место.
|26.07.2017 15:00
|Зрители 2700
|основной раунд: 4-й тур
|Манеж Футбол-Арена Енисей
Главные тренеры
|Дмитрий Аленичев
|Темури Кецбая
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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