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26 июля 2017, 17:15 | Футбол: Первый дивизион | Советский спорт

«Енисей» обыграл «Оренбург» благодаря дублю Козлова

Матч четвертого тура первенства ФНЛ между «Енисеем» и «Оренбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча — 2:0 в пользу «Енисея».

В составе победителей дубль сделал Андрей Козлов. «Енисей» набрал девять очков и на данный момент поднялся на второе место. У «Оренбурга» три очка и 14-е место.

26.07.2017 15:00 Зрители 2700 основной раунд: 4-й тур Манеж Футбол-Арена Енисей
Енисей 2:0 Оренбург
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Темури Кецбая
Голы
15′ Андрей Козлов 9
20′ Андрей Козлов 9
Составы
Михаил Филиппов 47
Валерий Кичин 2
Константин Гарбуз 19
Давид Мильдзихов 32
Азим Фатуллаев 6
Владимир Камеш 8
Александр Новиков 12
68′ Сердер Сердеров 7
Михаил Комков 10
84′ Егор Иванов 21
Павел Рожков 27
14′ 90′ Вадим Стеклов 77
Максим Руднев 20
71′ Андрей Козлов 9
Александр Кутьин 48
33 Дмитрий Абакумов
12 Андрей Малых 74′
15 Дмитрий Андреев
19 Евгений Осипов
58 Адессойе Ойеволе
4 Алексей Померко
10 Денис Попович 62′
23 Сергей Бреев
97 Денис Никитин 46′
11 Дмитрий Ефремов
5 Роман Воробьев 68′
90 Артем Делькин
85 Сергей Серченков 77′
9 Владимир Парняков
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Первого дивизиона

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