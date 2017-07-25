Первая серьезная проверка для Аленичева. Анонс 4-го тура ФНЛ
«Советский спорт» анонсирует самое интересное из четвертого тура ФНЛ.
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АЛЕНИЧЕВ ИДЕТ НАВЕРХ
Дела у Аленичева в ФНЛ налаживаются. После неожиданного поражения в первом туре от питерского «Динамо», «Енисей» одержал две победы — над «Тюменью» (3:1) и «Сибирью» (1:0). А теперь впереди матч с «Оренбургом».
На данном этапе это будет самая серьезная проверка для команды Аленичева. В прошлом сезоне «Оренбург» играл в РФПЛ. Пусть они и обновилась за лето — сменился главный тренер, ушло несколько лидирующих игроков, но все равно — это другой уровень по сравнению с середняками ФНЛ.
Из тех, к кому стоит приглядеться в «Енисее», выделяется 21-летний полузащитник Алексей Исаев. Он начинал играть в команде еще при Тихонове, который полузащитника очень ценил, но тогда парня быстро забрали в «Зенит-2». В Петербурге, правда, получилось не очень. Этот сезон воспитанник красноярского футбола проведет в «Енисее» на правах безвозмездной аренды, чтобы помочь клубу решит задачу по выходу в РФПЛ. Матч: Енисей — Оренбург.
ТИХОНОВ ЖДЕТ МОЛЛО?
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков на вторничный вопрос, возможно ли возвращение Молло в Самару, попросил журналистов позвонить ему позже — в четверг. Значит — шанс на такое развитие событий есть. Это бы пошло в плюс и клубу, и игроку.
С «Крыльями» все понятно — они получат по меркам ФНЛ космического игрока. А что трансфер даст футболисту?
В ближайшем туре «Крылья» сыграют с «Томью», история которой потихоньку превращается в тыкву. Молодежь, восхищавшая многих весной, в большинстве своем осталась, вот только последующего прогресса не последовало. В первых трех матчах команда Валерия Петракова потерпела три поражения — дважды с разгромным счетом. Матч: Крылья Советов — Томь.
СКРОМНАЯ «БАЛТИКА»
После трех туров самая высокая посещаемость домашних матчей в ФНЛ у калининградской «Балтики» — 7983 человека. Не густо. Но есть вероятность, что цифры будут расти. Несмотря на слова главного тренера клуба Игоря Черевченко, что перед «Балтикой» не стоит задачи выйти в этом сезоне в РФПЛ, команда начала сезон хорошо — взяв семь очков из девяти возможных.
Вообще, с зимы 2017 года, когда Черевченко пришел в клуб, результаты «Балтики» резко улучшились. Сначала почти в безнадежной ситуации удалось спастись и не вылететь в ПФЛ, а теперь — по качеству игры многие отмечают именно калининградскую команду. Матч: Балтика — Тамбов.
«КУБАНЬ», ВСЕ ХОРОШО?
Перед началом сезона игроки «Кубани» поставили руководству клуба ультиматум: либо выплаты задолженностей по зарплате начнутся, либо они не выйдут на первый тур ФНЛ. Понять футболистов можно: некоторым не платили больше полугода.
Руководство, вероятно, спохватившись, что если зарплату оно может получать за всех, то играть — могут только футболисты, пошло, наконец, на диалог. Футболистам выплатили деньги за один месяц, пообещав рассчитаться с остальными долгами за ближайшую неделю.
А дальше — тишина. Официальных объявлений, что вопрос разрешился благополучно, нет. Хотя игроки вроде не бунтуют, выходят играть, только вот — проигрывают. «Кубань», не болей!
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