Воронежскому «Факелу» временно запретили набирать новых игроков

Воронежский «Факел» не сможет заявлять новых футболистов, пока не погасит долги перед бывшим защитником клуба. Такое решение было принято на заседании Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза.

Ведомство обязало воронежский клуб выплатить Михаилу Багаеву задолженность по заработной плате, обещанные премиальные, деньги за оплату съёмного жилья, а также проценты, которые накопились по причине задержки всех этих выплат.

Пока «Факел» не выполнит все финансовые обязательства, команде запрещено регистрировать новых футболистов. К слову, эта мера сейчас не совсем актуальна — клуб успел набрать состав к новому сезону.

Сегодня в обойме команды значатся 27 игроков. Что же касается бывших футболистов «сине-белых», то, вероятно, по примеру Багаева, они также будут добиваться выплат через Российский футбольный союз.

Напомним, в СМИ появлялась информация, что долги у «Факела» остаются почти перед всем составом прошедшего сезона.