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25 июля 2017, 18:30 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

«Томи» и «Кубани» запретили регистрировать новых игроков

РФС запретил «Томи» и «Кубани» регистрировать новых игроков, информирует официальный сайт организации. Запрет наложен в качестве обеспечительной меры за долги по зарплате.

«Томь» должна выплатить тренеру Виктору Себелеву задолженность по премиям, проценты за задержку выплаты премий, а также возместить расходы на представителя в части.

«Кубань» обязали выплатить защитнику Игорю Армашу задолженность по заработной плате, а также проценты за задержку выплаты заработной платы.

Также запрет на регистрацию новых игроков снят с «Мордовии». Клуб удовлетворил заявление вратаря Илие Чебану о невыплате задолженности по трудовому договору.

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