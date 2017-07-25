«Томи» и «Кубани» запретили регистрировать новых игроков

«Томь» должна выплатить тренеру Виктору Себелеву задолженность по премиям, проценты за задержку выплаты премий, а также возместить расходы на представителя в части.

«Кубань» обязали выплатить защитнику Игорю Армашу задолженность по заработной плате, а также проценты за задержку выплаты заработной платы.

Также запрет на регистрацию новых игроков снят с «Мордовии». Клуб удовлетворил заявление вратаря Илие Чебану о невыплате задолженности по трудовому договору.