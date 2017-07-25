Александр Попов: Если «Тюмень» заставят заплатить бывшим игрокам, это станет прецедентом

В невыплате премиальных «Тюмень» обвинили 8 футболистов, игравших в клубе в 2013 году. Бывший в то время главным тренером команды Константин Галкин подписал положение о премировании всей команды в случае, если «Тюмени» удастся выйти в ФНЛ. Задача была выполнена, но крупные выплаты получили только те футболисты, кто остался в клубе на следующий сезон. Общий размер спорных премий — более 10 млн рублей. Дело дошло до Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

«Мутко разобрался и решил, что со стороны бывшего тренера Галкина эта история была чистым мошенничеством, и обратился в Следственный комитет. Нам позвонили из Следственного комитета, предупредили, что будут разбираться, но пока больше не звонили. Ждём звонка.

Международный суд в Лозанне, видимо, особо не вникал в то, что есть решение суда общей юрисдикции, что Галкин не имел права подписи и подписанное им положение о премировании недействительно. Мы не платили штрафов. Они предполагались, но мы не сидели и не молчали, были апелляции. Мы не собираемся эти штрафы платить и признавать. То, что было прописано в контрактах и премиальном положении, мы всё выплатили, к нам нет никаких вопросов.

Если бы нас заставили заплатить, это был бы прецедент. Любой тренер, который будет знать, что его завтра выгоняют, договорится с футболистами, которых также выгоняют, и напишет такую бумагу о премировании. Да это что такое? Это же прямое мошенничество, — сказал Попов.