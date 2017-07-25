В «Факеле» сменился генеральный директора клуба
В руководстве «Факела» произошло изменения — Ирину Петрову, проработавшую генеральным директором воронежского клуба почти шесть лет, на данном посту сменил Виталий Середин.
Середин пришёл в «Факел» из областного правительства, где в последнее время занимал должность заместителя руководителя — начальника отдела развития потребительского рынка департамента предпринимательства и торговли Воронежской области.
«Благодарим Ирину Анатольевну за совместную работу!» — говорится на официальном сайте «Факела».
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