Доказательство конкурентоспособности. Превью. 4-й тур первенства ФНЛ

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Одни уже набрали очки, и заимели какой-то вес в глазах соперников, другим ещё только предстоит или подтвердить свои амбиции, или «умерить аппетит». Становится интересно: в чью же сторону качнётся маятник?

«Енисей» — «Оренбург» (арбитр Сергей Куликов — Саранск).

Центральный матч тура. Встречаются два претендента на повышение в классе. Выигрыш красноярцев позволит им держать соперника в отдалении, и посматривать на него сверху вниз. «Львы» и сейчас в таблице выше «газовиков». Последние игры команда Аленичева проводит очень удачно. Собрав полноценную дань с команд Сибири, красноярцы не прочь получить и оброк с «Оренбурга». Пока у «Енисея» нет в атаках «наконечника копья», каким был Самодин, но как только у кого-то из игроков «прорежется» удар, соперникам и вовсе придётся несладко. Игра у команды с каждым туром становится всё внятнее, моменты создаются, осталось определиться с завершителем.

Оренбуржцы, вытянув на жилах домашний матч с «Тамбовом», затем дважды «влетели» — «Спартаку-2» и «Балтике». И оба раза по делу. Если мы раньше знали «газовиков», как команду, которая всегда играет от себя, заставляя соперников подстраиваться под силовую напористую игру, то сейчас наоборот, «Оренбург» ждёт подарков со стороны. По крайней мере, ни в одном из проведённых матчей «газовики» ход игры не контролировали. Видимое территориальное благополучие, владение мячом, так ни разу и не переросли в игровую инициативу. Нет сейчас у команды ни прежнего силового давления, ни заявленного комбинационного атакующего футбола.

Арбитр встречи Сергей Куликов в прошлом сезоне провёл 16 встреч, в которых предъявил игрокам 56 жёлтых карточек (31 — хозяевам поля), удалил с поля одного футболиста (у принимающей стороны), а также назначил 5 пенальти (4 — в ворота гостей). В двух играх «Енисея» прошлого сезона саранский судья был главным. В Новосибирске матч завершился вничью 1:1, а дома был обыгран «Волгарь» 1:0. Как видите, сибиряки, хоть один гол в матчах под руководством Куликова, да забивают.

В первом дивизионе команды провели между собой 9 матчей, и большинство из них завершилось вничью. У красноярцев одна победа, у оренбуржцев — две, соотношение мячей — 12:10 в пользу «газовиков». В последней встрече, перед походом наверх, в Красноярске победили гости. Игра тогда также проходила в манеже.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 65.3%, на ничью — 26.4%, на победу гостей — 8.3%.

«Динамо СПб» — «Ротор-Волгоград» (арбитр Артём Чистяков — Азов).

Почему-то мне думается, что и после этого поединка в графе «Поражения» у динамовцев останется «0», да и в графе «Ничьи» тоже. Уж больно неубедительно выглядели волгоградцы в матче с «Шинником». Хотя и питерцам с каждой следующей игрой очки даются всё труднее и труднее. То ли силы заканчиваются, то ли эмоции. Несомненно, сказывается и недостаток опыта. Поняв, что ребята в «Динамо» не из «Пионерской зорьки» пришли, соперники «жмут» их без снисхождения, особенно в обороне, поэтому бывать у чужих ворот динамовские игроки стали реже. Зато свои ошибки питерцы продолжают допускать, и если бы не великолепный Генералов, то очков в динамовской копилке было бы пожиже.

В Волгограде, видимо, ждут, когда всё само собой «рассосётся». Просто набрать игроков, мало, надо ещё, чтобы они подходили под тот футбол, который хочет привить команде тренер. Пока же, честно говоря, никакого прогресса в действиях футболистов не заметно. Так «Бей вперёд, игра придёт!». Понятно, что чудес не бывает, и по мановению волшебной палочки командную игру не поставишь, но в линиях то можно кое-какой порядок навести, чтобы в обороне не смешивались в кучу «кони, люди», чтобы в полузащите понимали, куда кто бежит при атаке, и кто что перекрывает при возвращении в оборону. И если перед нападающими не поставлено индивидуальных заданий, то они должны знать в какие зоны открываться, если мяч на одном фланге или другом. А то пока, практически, все передачи идут в «никуда». Мало времени прошло с матча в Костроме, а потому мало и надежды на успех «Ротора» в Новгороде.

Главный судья матча Артём Чистяков в этом сезоне уже провёл одну игру. Именно в ней был зафиксирован, как тогда казалось, сенсационный результат. «Химки» обыграли в гостях «Кубань».

Встречаться будут два дебютанта ФНЛ. Последняя игра между ними была в мае 2014 года. Тогда «Ротор» дома выиграл 3:1. Но сейчас это совсем новые команды, и тут уже будет важно, какие традиции они этой игрой заложат.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 78.9%, на ничью — 19.7%, на победу гостей — 1.4%.

«Олимпиец» — «Химки» (арбитр Александр Борисов — Самара).

Дебютант нашего турнира у себя «дома» в Дзержинске принимает одного из лидеров нашего первенства. Можно, конечно, сказать, что это будет проверка игровой состоятельности новичка. Но ведь уже проверяли. И «Крылья Советов» проверяли, и «Томь». В итоге полностью устраивающие волжан результаты. Сохранив состав, «олимпийцы» сохранили и порядок в собственном строе. И теперь этим порядком, при случае, прихлопывают соперников «на раз». Ну и, конечно, помогают команде новые эмоции, азарт, задор и характер. Никуда не делось и игровое нахальство, как игроков, так и тренера.

Химчане же сами в прошлом сезоне через всё это проходили, сами вносили смуту в игру и умы болельщиков. И если в первом своём сезоне в ФНЛ они были более или менее предсказуемы — типичная домашняя команда, то теперь, после выездной победы над «Кубанью», не знаешь на что и подумать. Трудно, конечно, судить по одной игре в гостях, произошла перестройка в сознании подмосковных футболистов, или нет, покажет эта игра. Выиграют химчане — пойдёт тенденция, однако.

В начавшемся сезоне судья матча Александр Борисов был главным в игре «Ротор» — «Волгарь», и действительно, кто же ещё должен был судить «волжское дерби», как не волжанин. Матч состоялся в Астрахани и закончился победой «Волгаря» 2:1, хотя хозяином поля был ещё один скиталец — «Ротор».

Ранее команды между собой ещё не встречались.

Мой прогноз — ничья.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 17.8%, на ничью — 54.8%, на победу гостей — 27.4%.

«Крылья Советов» — «Томь» (арбитр Василий Казарцев — Санкт-Петербург).

Ещё год назад эта игра привлекла внимание не только болельщиков этих команд, но и многих поклонников футбола. Сейчас всё просто: претендент на повышение в классе из Самары против записного, пока, аутсайдера из Томска. И ход игры, и её итог предсказуем. Есть только одно «но». Совсем недавно была игра у самарцев в Дзержинске, которую тренер «Крыльев» назвал безобразной. Тогда команда «среагировала» на слово «дебютант». А как она среагирует на слово «аутсайдер»? Можно, конечно, выиграть на классе, как, например, у «Авангарда», а можно и не выиграть, как во встрече с «Олимпийцем». Сумел ли Тихонов привить своим игрокам уважение к сопернику, покажет итог поединка.

Для «Томи» сейчас каждый матч контрольный. Теперь другого выхода нет, как набирать форму через игры. Сибиряки стараются в них зацепиться за результат, но молодёжь, без поддержки «дядек-наставников», выданные ей авансы, не оправдывает. А вот эти «дядьки», собранные с мира по нитке, пока не в форме, поэтому и игра получается «кто в лес, кто по дрова». Петраков, конечно, со временем всех приведёт к «общему знаменателю», но, сколько ещё на этом пути будет потеряно очков, и какой длины будет это путь, никто предсказать не может.

Арбитр встречи Василий Казарцев в нынешнем сезоне уже провёл один матч с неожиданным исходом. В Москве «Оренбург» проиграл «Спартаку-2» 0:1. Однако, не думаю, что в этот раз будет тоже неожиданный результат.

Во всех турнирах команды провели между собой 23 матча, в которых у сибиряков 6 побед, у волжан — в два раза больше. Но в первом дивизионе соперники встречались только два раза. В этих матчах победу одерживали хозяева поля: 1:0 в Томске, 2:1 в Самаре.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 100.0%, на ничью — 0.0%, на победу гостей — 0.0%.

«Зенит-2» — «Сибирь» (арбитр Юрий Апонасенко — Москва).

Только-только прошло 3 тура, а уже можно говорить, что лишь победа поможет обеим командам выбраться из засасывающей зоны вылета. Причины, заставившие «тонуть» питерский клуб, известны. Любая смена, так называемого, «вектора» развития приводит к «свободному падению», а там уж как работа поставлена: то ли «восходящий» поток подхватит, а скорее всего, соперники постараются этого взлёта не допустить. Вот и приходится команде «барахтаться». Меняются игроки, меняется тактика, неизменным остаётся итог, тоже, как правило, плачевный. Может, каждый по себе молодой игрок и прогрессирует, но командного движения вперёд не заметно. В Тюмени, правда, вели 2:0, но до победы игру не довели.

Сибиряки застыли в ожидании, когда же, наконец, «выстрелят» лидеры команды. Пропущено, вроде, не много: в трёх играх — три мяча, то есть с оборонительными функциями команда справляется, а вот то, что забит всего один гол, это «крах». Для чего тогда, спрашивается, возвращали Житнева, приглашали Дегтярёва? Можно, конечно, сказать, что игрокам надо освоиться в новом для себя коллективе, но ведь пока привыкаешь, время то идёт, и таких «лакомых кусочков», как «перестроечный» «Зенит-2» уже не будет.

Главный арбитр матча Юрий Апонасенко в текущем первенстве уже провёл один матч, правда, очень запоминающийся. В Воронеже, из-за погодных условий, судье пришлось прервать игру. Однако осадки не охладили пыл игроков «Факела» и «Шинника», игра была зрелищной, и завершилась 2:2.

В первом дивизионе команды между собой провели 4 матча, в которых одержали по одной победе. Равенству у соперников и по забитым мячам — 7:7. В гостях команды друг у друга ещё не выигрывали.

Мой прогноз — ничья.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 56.5%, на ничью — 34.8%, на победу гостей — 8.7%.

«Волгарь» — «Луч-Энергия» (арбитр Игорь Панин — Московская область).

Так уж получилось, что в течение 3 туров «Волгарь» Астрахань не покидал, и волжане имели возможность готовиться к матчам в спокойной домашней обстановке. И этим преимуществом астраханцы воспользовались, чуть ли не на 100%. Хотя всё и так не плохо — после 3-х туров у команды 3-е место, и есть неплохие шансы набранную турнирную скорость не снижать. Родные стены будут помогать волжанам и в игре с «Лучом». Но стены стенами, а для набора очков надобно и умение приложить. И с этим у астраханцев проблем нет. Результаты команды от матча к матчу только улучшаются. В последнем туре «Кубань» была повержена уже со счётом 3:0. Похоже, что Газзаеву удалось создать единый ансамбль из «старожилов» команды и амбициозных новичков.

У владивостокцев дела пока не так блестящи. В двух выездных матчах команда не забила ни одного гола. Это будет третья попытка огорчить вратаря соперников в гостях. Провальной игру дальневосточников не назовёшь, но и уверенности в действиях игроков не чувствуется. Пока всё развивается по принципу «как получится». Думаю, что и в Астрахани приморцам придётся подстраиваться под игру хозяев, попытаться сдержать атаки разыгравшихся волжан. Для положительного результата гостям важно, во-первых, очень внимательно сыграть в обороне, и, во-вторых, очень бережно отнестись к своим шансам и полушансам. В их созидание я не особо верю, а вот в то, что астраханцы допускают ошибки в обороне, мы видели во всех проведённых матчах.

Главный судья встречи Игорь Панин в этом сезоне провёл одну игру — «Енисей» — «Тюмень». Играть командам не мешал, карточек показал только две (обе хозяевам), обе жёлтого цвета, порядок на поле был. Красноярцы выиграли 3:1.

В первом дивизионе команды провели между собой 15 матчей. Полное преимущество на стороне волжан, у которых 7 побед против одной у дальневосточников. Более того, в Астрахани приморцы ещё не побеждали, сумев в 7 играх только два разы сыграть вничью, и оба раза 0:0.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 91.3%, на ничью — 5.8%, на победу гостей — 2.9%.

«Авангард» — «Спартак-2» (арбитр Олег Соколов — Воронеж).

В прошлом туре курянам не хватило класса и уверенности, чтобы устоять в Самаре. Всё же запас прочности у команды ещё не большой. Теперь команде придётся сравниться по уровню мастерства со спартаковской молодёжью. И не скажешь, что «Авангарду» будет легче, хоть и будут играть перед своими болельщиками. Заставить спартаковцев обороняться будет нелегко, для этого надо не давать им мяч, посмотрим, как куряне справятся с этой задачей. «Крылья», особенно во втором тайме, сами отдали авангардовцам мяч, а те так и не смогли этим правильно распорядиться.

От спартаковцев такого не дождёшься. Игроки команды любят с мячом повозиться, благо техника им это позволяет. Но владение мячом у команды не самоцель, от владеющего мячом постоянно исходят угрозы или индивидуального обострения игры, или точной передачи. Длинные передачи москвичи не любят, но при необходимости легко с ними справляются, а игру в короткий и средний пас всегда называли спартаковской. В скорости работы с мячом, скорости принятия решений столичный клуб вряд ли кому-то в лиге уступает. Главное для «Спартака-2» в Курске разогнаться. В Тамбове этого не случилось, у игроков просто не было пространства, куда двигаться с мячом. Вот и получилось, что команда, которая и сама играет и другим даёт, сама не сумела просочиться через плотную оборону, а поставить ответный железобетон не смогла или не была этому обучена.

Главный судья встречи Олег Соколов в этом сезоне провёл одну игру. Это был весёлый матч во Владивостоке, в котором хозяева выиграли у «Томи» 3:0.

В первом дивизионе команды между собой ещё не встречались, а вот во второй лиге провели два матча. В обеих играх победа была на стороне москвичей: 3:2 в Курске, и 5:1 в Москве. Однако было это уже в далёком 2013 году.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 33.3%, на ничью — 42.0%, на победу гостей — 24.6%.

«Факел» — «Тюмень» (арбитр Павел Шадыханов — Москва).

Непривычно, конечно, видеть «Факел» в турнирной таблице так низко, но чего-то такого мы и ожидали. Наспех сколоченный коллектив, не может сходу заиграть по первому классу. А вот характер у команды есть. Во всех трёх проведённых матчах были моменты, когда игра могла перевернуться, и идти совсем в другом ключе. Но пока вот этого последнего усилия команде и не хватает. Однако, несмотря на поражение от «Динамо», чувствуется в игре команды, в отличие от «Ротора», прогресс. С каждым разом игроки на поле действуют всё увереннее.

Ещё более неприглядное положение у «Тюмени». Сибиряки в трёх матчах набрали всего одно очко. И ещё один показатель их игры. Во всех проведённых играх тюменцы проигрывали 0:2, и только после этого команда начинала играть, а может просто соперник «отпускал вожжи». Интересно, сохранится ли подобная тенденция в Воронеже? Видимо, сильно сказывается на команде потеря лидеров, а оставшиеся игроки никак не хотят становиться вожаками.

Назначенный главным судьёй встречи арбитр Павел Шадыханов в этом сезоне провёл в ФНЛ 1 матч. В нем встречались «Балтика» и «Сибирь». В итоге по две жёлтые карточки в обе стороны, и одна прямая красная Касьяну. Всё по делу, всё справедливо. А вот голов зрители так и не увидели — 0:0.

В первом дивизионе клубы сыграли между собой 8 матчей, 4 — выиграл «Факел», 1 — «Тюмень», «огнеопасные» забили на четыре гола больше — 14:10. Отметим и такой факт, что из 4-х игр, состоявшихся в Воронеже, сибиряки два матча сумели сыграть вничью, и два проиграли.

Мой прогноз — ничья.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 63.8%, на ничью — 33.3%, на победу гостей — 2.9%.

«Балтика» — «Тамбов» (арбитр Лаша Верулидзе — Владикавказ).

Дуэль теневых лидеров нашего первенства. Вроде, ни одна из команд не заявляла о сиюминутной задаче повышения в классе, но судя по тому, как остро игроки и тренеры воспринимают малейшие неудачи, всё это от лукавого. Ни один из соперников от такой возможности не откажется. Балтийцы смотрятся поживее, что ли. Однако дома им, по жизни, трудно. Нет у команды бронебойного тарана, но, думаю, в игре с тамбовчанами, калининградцам будет полегче. Талалаев транспортные средства в своей штрафной не любит, а из оборонительных действий предпочитает собственную атаку.

«Тамбов», обыграв дома «Спартак-2» 3:0, подтвердил свою силу. Подтвердил и правильность пути, по которому идёт команда. Неприятности у неё начинаются, когда дело доходит до завершения атак. Часовских может сверкнуть, и для тамбовчан будет очень хорошо, если и в Калининграде он сохранит свой блеск. Интересно также и то, как гости построят игру против Скопинцева — главной ударной и разумной силы в составе «Балтики». Ожидания хорошей игры большие, и очень не хотелось бы разочароваться.

В текущем сезоне Лаша Верулидзе провёл один матч. В «питерском дерби» динамовцы обыграли «Зенит-2». В игре было показано 5 жёлтых карточек, но зато страсти были только игровые.

Первые игры между собой в ФНЛ команды провели в прошлом сезоне. Тогда они обменялись гостевыми победами. В Тамбове гости выиграли 1:0, в Калининграде 2:1.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 73.0%, на ничью — 18.9%, на победу гостей — 8.1%.

«Кубань» — «Шинник» (арбитр Сергей Иванов — Ростов-на-Дону).

«Кубань» после Томска играет как-то невнятно. Кто скажет, где её истинная сила, то ли в 4:1 с «Томью», то ли в 0:3 с «Волгарём». Какая-то загадочная получается команда, и с точки зрения игры, и с точки зрения внутриклубной жизни. Заявка у кубанцев закрыта, ждать усиления со стороны не приходится, а внутренние резервы, похоже, все исчерпаны. Не является, даже в домашнем матче, команда фаворитом.

«Шинник» — самая забивающая команда первенства. Даже не верится. А если ещё и вспомнить, сколько моментов ярославцы создают в каждом матче, то просто радуешься, глядя на такую новую игру команды. И если в прошлом сезоне мы констатировали у волжан регулярный набор очков, при практичной и поставленной игре, то теперь «Шинник» действует с позиции силы, заставляя соперников подстраиваться под их игру. Думаю, что и в Краснодаре от действующего курса Побегалов не отступит.

В единственном матче первенства, который провёл ростовский арбитр в нынешнем сезоне, соперники особых трудностей ему не доставили. Один забитый мяч принёс победу «Крыльям» над «Авангардом».

В первом дивизионе команды встречались 8 раз. На счету краснодарской команды 2 победы, у «Шинника» — 3. И голов ярославцы забили больше: 9:6. В прошлом чемпионате соперники обменялись гостевыми победами с одинаковым счётом 1:0.

Мой прогноз — ничья.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 36.2%, на ничью — 36.2%, на победу гостей — 27.5%.