Нижегородский ФК «Олимпиец» на выезде обыграл сибирскую «Томь». По информации нижегородского клуба, матч проходил в Томске. Подопечные Николая Писарева одержали свою первую победу в Футбольной национальной лиге, обыграв соперников со счетом 2:1.

Кстати, с учетом минувшего сезона беспроигрышная серия бело-синих достигла уже 11 матчей подряд. 15 июля нижегородский «Олимпиец» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов». 26 июля «Олимпиец» встретится в Дзержинске с одим из лидеров ФНЛ — ФК «Химки».

ТОМЬ (Томск) — ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) — 1:2 (0:1).

22 июля. Томск. Стадион «Труд».

«Олимпиец»: Анисимов, Хайруллов, Морозов (Фомин, 46), Хрипков, Ганиев, Абрамов, Ламбарский (Нежелев, 69), Горбунов (Ладо, 80), Аюпов, Сорочкин, Беляков (Манзон, 69).

Голы: 0:1 — Аюпов (Горбунов, 3), 1:1 — Соболев (49, с пенальти), 1:2 — Ладо (80).

Предупреждены: Каретник (90+1) — Горбунов (32), Манзон (90).