Нижегородский ФК «Олимпиец» на выезде обыграл сибирскую «Томь»
Беспроигрышная серия
бело-синих достигла уже 11 матчей подряд.
Нижегородский ФК «Олимпиец» на выезде обыграл сибирскую «Томь». По информации нижегородского клуба, матч проходил в Томске. Подопечные Николая Писарева одержали свою первую победу в Футбольной национальной лиге, обыграв соперников со счетом 2:1.
Кстати, с учетом минувшего сезона беспроигрышная серия
ТОМЬ (Томск) — ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) — 1:2 (0:1).
22 июля. Томск. Стадион «Труд».
«Олимпиец»: Анисимов, Хайруллов, Морозов (Фомин, 46), Хрипков, Ганиев, Абрамов, Ламбарский (Нежелев, 69), Горбунов (Ладо, 80), Аюпов, Сорочкин, Беляков (Манзон, 69).
Голы: 0:1 — Аюпов (Горбунов, 3), 1:1 — Соболев (49, с пенальти), 1:2 — Ладо (80).
Предупреждены: Каретник (90+1) — Горбунов (32), Манзон (90).
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