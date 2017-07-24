Верулидзе рассудит «Балтику» и «Тамбов»
Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 4-го тура
ФОНБЕТ-Первенства России по футболу, которые пройдут 26 июля.
Енисей — Оренбург: Сергей Куликов (Саранск) — Алексей Стипиди (Краснодар), Наиль Сейфетдинов (Казань); инспектор — Олег Лонский (Смоленск); делегат — Яков Брегман (Москва).
Олимпиец — Химки: Александр Борисов (Самара) — Роман Милюченко (Санкт-Петербург), Павел Новиков (Санкт-Петербург); инспектор — Михаил Веселовский (Москва); делегат — Юрий Ключников (Москва).
Крылья Советов — Томь: Василий Казарцев (Санкт-Петербург) — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Алексей Воронцов (Ярославль); инспектор — Анатолий Жарков (Москва); делегат — Виталий Кречетов (Москва).
Балтика — Тамбов: Лаша Верулидзе (Владикавказ) — Артур Зайнагутдинов (Уфа), Александр Филимонов (Орехово -Зуево); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область); делегат — Игорь Крапивко (Москва).
Зенит-2 — Сибирь: Юрий Апонасенко (Москва) — Константин Шаламберидзе (Москва), Александр Журба (Барнаул); инспектор — Алексей Резников (Ярославль); делегат — Илья Рабин (Московская область).
Факел — Тюмень: Павел Шадыханов (Москва) — Игорь Князев (Курск), Сергей Архипов (Ульяновск); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); делегат — Сергей Нечай (Ростов-на-Дону).
Кубань — Шинник: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев Алексей (Ставрополь); инспектор — Валерий Матюнин (Москва); делегат — Роберт Антонян (Москва).
Волгарь — Луч-Энергия: Игорь Панин (Московская область) — Адлан Хатуев (Грозный), Андрей Образко (Ставрополь); инспектор — Юрий Князев (Рыльск); делегат — Владислав Ходеев (Воронеж).
Авангард — Спартак-2: Олег Соколов (Воронеж) — Дмитрий Тарасов (Тамбов), Максим Степанов (Томск); инспектор — Александр Гвардис (Калининград); делегат — Николай Левин (Саранск).
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