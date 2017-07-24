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24 июля 2017, 8:49 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Татьяна Смирнова сменила Руслана Киселева на посту генерального директора ФК «Томь»

МОСКВА, 24 июл — Р-Спорт. Татьяна Смирнова назначена генеральным директором футбольного клуба «Томь», сообщается на официальном интернет-портале администрации Томской области.

<em>МОСКВА 24 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Татьяна <span class=error>Смирнова</span> назначена генеральным директором футбольного клуба <span class=error>Томь</span> сообщается на официальном <nobr>интернет-портале</nobr> администрации Томской области. Увеличить
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Руслан Киселев, занимавший пост генерального директора томского клуба с лета 2015 года, покинул свою должность по собственному желанию. Смирнова с 2012 по 2017 год работала на посту финансового директора «Томи».

«Татьяна Смирнова обладает всеми навыками, необходимыми сегодня для топ-менеджера футбольного клуба. Мы четко разделили задачи. Валерий Петраков (главный тренер) отвечает за спортивные результаты, Татьяна Смирнова — за финансовые и организационные», — заявил врио губернатора Томской области и президент «Томи» Сергей Жвачкин.

«Томь» в прошедшем сезоне испытывала серьезные финансовые проблемы и в итоге вылетела из премьер-лиги в Футбольную национальную лигу.

Как отмечается, Смирнова в 2003 году окончила Томский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии», а сейчас получает степень MBA «Общий менеджмент» в Национальном исследовательском Томском политехническом университете.

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Киселев покинул пост генерального директора ФК «Томь»

ТАСС, 24 июля. Руслан Киселев покинул пост генерального директора томского футбольного клуба «Томь». Его сменит Татьяна Смирнова, ранее занимавшая должность финансового директора клуба, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Томской области Константин Карпачев.
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