Татьяна Смирнова сменила Руслана Киселева на посту генерального директора ФК «Томь»
МОСКВА, 24 июл —
Р-Спорт. Татьяна Смирнова назначена генеральным директором футбольного клуба «Томь», сообщается на официальном интернет-портале администрации Томской области.
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Руслан Киселев, занимавший пост генерального директора томского клуба с лета 2015 года, покинул свою должность по собственному желанию. Смирнова с 2012 по 2017 год работала на посту финансового директора «Томи».
«Татьяна Смирнова обладает всеми навыками, необходимыми сегодня для
«Томь» в прошедшем сезоне испытывала серьезные финансовые проблемы и в итоге вылетела из
Как отмечается, Смирнова в 2003 году окончила Томский государственный
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