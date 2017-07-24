Татьяна Смирнова сменила Руслана Киселева на посту генерального директора ФК «Томь»

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Руслан Киселев, занимавший пост генерального директора томского клуба с лета 2015 года, покинул свою должность по собственному желанию. Смирнова с 2012 по 2017 год работала на посту финансового директора «Томи».

«Татьяна Смирнова обладает всеми навыками, необходимыми сегодня для топ-менеджера футбольного клуба. Мы четко разделили задачи. Валерий Петраков (главный тренер) отвечает за спортивные результаты, Татьяна Смирнова — за финансовые и организационные», — заявил врио губернатора Томской области и президент «Томи» Сергей Жвачкин.

«Томь» в прошедшем сезоне испытывала серьезные финансовые проблемы и в итоге вылетела из премьер-лиги в Футбольную национальную лигу.