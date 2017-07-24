Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30472261/
24 июля 2017, 8:14 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Киселев покинул пост генерального директора ФК «Томь»

ТАСС, 24 июля. Руслан Киселев покинул пост генерального директора томского футбольного клуба «Томь». Его сменит Татьяна Смирнова, ранее занимавшая должность финансового директора клуба, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Томской области Константин Карпачев.

<em>ТАСС 24 июля. </em>Руслан <span class=error>Киселев</span> покинул пост генерального директора томского футбольного клуба <span class=error>Томь</span>. Его сменит Татьяна <span class=error>Смирнова</span> ранее занимавшая должность финансового директора клуба сообщил ТАСС <nobr>пресс-секретарь</nobr> губернатора Томской области Константин <span class=error>Карпачев</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Могу подтвердить, что генеральный директор клуба уволился по собственному желанию. Совет директоров назначил новым генеральным директором Татьяну Смирнову», — сказал Карпачев.

Он уточнил, что Смирнова приступает к исполнению своих обязанностей с понедельника.

Смирнова с 2012 года занимала пост финансового директора клуба. Киселев был назначен гендиректором «Томи» в августе 2015 года.

Ранее сообщалось, что «Томь» погасила долги по зарплате перед футболистами и тренерами на 333 млн рублей. «Томь», покинувшая элитный дивизион по итогам сезона-2016/17, испытывала серьезные проблемы с финансированием. Клуб имел долги по зарплате перед игроками и персоналом и потерял во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. За долги по налогам приставы арестовали одно из административных зданий клуба, специалисты оценили его в 65,8 млн рублей.

В чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь» занимает последнее, 20-е место, проиграв все три матча на старте сезона.

Томь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости

Российский теннисист Рублев впервые выиграл взрослый турнир АТР

"Тур де Франс": четвертая победа Фрума, дисквалификация Сагана и разочарование Киттеля

Российский пятиборец Лесун стал чемпионом Европы

Российский теннисист Рублев впервые выиграл взрослый турнир АТР

"Тур де Франс": четвертая победа Фрума, дисквалификация Сагана и разочарование Киттеля