Киселев покинул пост генерального директора ФК «Томь»

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«Могу подтвердить, что генеральный директор клуба уволился по собственному желанию. Совет директоров назначил новым генеральным директором Татьяну Смирнову», — сказал Карпачев.

Он уточнил, что Смирнова приступает к исполнению своих обязанностей с понедельника.

Смирнова с 2012 года занимала пост финансового директора клуба. Киселев был назначен гендиректором «Томи» в августе 2015 года.

Ранее сообщалось, что «Томь» погасила долги по зарплате перед футболистами и тренерами на 333 млн рублей. «Томь», покинувшая элитный дивизион по итогам сезона-2016/17, испытывала серьезные проблемы с финансированием. Клуб имел долги по зарплате перед игроками и персоналом и потерял во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. За долги по налогам приставы арестовали одно из административных зданий клуба, специалисты оценили его в 65,8 млн рублей.

В чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь» занимает последнее, 20-е место, проиграв все три матча на старте сезона.