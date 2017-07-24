Киселев покинул пост генерального директора ФК «Томь»
ТАСС, 24 июля. Руслан Киселев покинул пост генерального директора томского футбольного клуба «Томь». Его сменит Татьяна Смирнова, ранее занимавшая должность финансового директора клуба, сообщил ТАСС
пресс-секретарь губернатора Томской области Константин Карпачев.
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Видимо, что-то случилось...
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«Могу подтвердить, что генеральный директор клуба уволился по собственному желанию. Совет директоров назначил новым генеральным директором Татьяну Смирнову», — сказал Карпачев.
Он уточнил, что Смирнова приступает к исполнению своих обязанностей с понедельника.
Смирнова с 2012 года занимала пост финансового директора клуба. Киселев был назначен гендиректором «Томи» в августе 2015 года.
Ранее сообщалось, что «Томь» погасила долги по зарплате перед футболистами и тренерами на 333 млн рублей. «Томь», покинувшая элитный дивизион по итогам сезона-2016/17, испытывала серьезные проблемы с финансированием. Клуб имел долги по зарплате перед игроками и персоналом и потерял во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. За долги по налогам приставы арестовали одно из административных зданий клуба, специалисты оценили его в 65,8 млн рублей.
В чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь» занимает последнее, 20-е место, проиграв все три матча на старте сезона.
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