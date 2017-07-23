Черевченко: Задачи выйти в РФПЛ уже в этом сезоне у «Балтики» нет
Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от выездного матча 3-го тура ФНЛ с «Оренбургом» (1:0) и рассказал о задачах команды.
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«Матч получился очень боевым. Мы знали силу “Оренбурга” — у команды остался костяк ещё с РФПЛ. Всё хорошо, что хорошо заканчивается. Многие команды владеют преимуществом, но это не гарантирует результата. Хочу поздравить своих ребят и наших болельщиков с победой. А “Оренбургу” удачи и терпения. Команда у вас хорошая. Мы здорово сыграли в защите и практически не дали соперникам шансов, особенно в первом тайме.
Задачи выйти в РФПЛ уже в этом сезоне у нас нет. Есть задача быть там в 2020 году. Сейчас же будем стараться победить в каждой игре и радовать болельщиков», — цитирует Черевченко сайт ФНЛ.
|Темури Кецбая
|Игорь Черевченко
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Николай Волошин (Смоленск, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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