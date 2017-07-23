Черевченко: Задачи выйти в РФПЛ уже в этом сезоне у «Балтики» нет

«Матч получился очень боевым. Мы знали силу “Оренбурга” — у команды остался костяк ещё с РФПЛ. Всё хорошо, что хорошо заканчивается. Многие команды владеют преимуществом, но это не гарантирует результата. Хочу поздравить своих ребят и наших болельщиков с победой. А “Оренбургу” удачи и терпения. Команда у вас хорошая. Мы здорово сыграли в защите и практически не дали соперникам шансов, особенно в первом тайме.



Задачи выйти в РФПЛ уже в этом сезоне у нас нет. Есть задача быть там в 2020 году. Сейчас же будем стараться победить в каждой игре и радовать болельщиков», — цитирует Черевченко сайт ФНЛ.