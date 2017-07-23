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23 июля 2017, 23:57 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Черевченко: Задачи выйти в РФПЛ уже в этом сезоне у «Балтики» нет

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от выездного матча 3-го тура ФНЛ с «Оренбургом» (1:0) и рассказал о задачах команды.

Главный тренер Балтики Игорь <span class=error>Черевченко</span> поделился впечатлениями от выездного матча 3-го тура <span class=error>ФНЛ</span> с Оренбургом (1:0) и рассказал о задачах команды. Увеличить
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«Матч получился очень боевым. Мы знали силу “Оренбурга” — у команды остался костяк ещё с РФПЛ. Всё хорошо, что хорошо заканчивается. Многие команды владеют преимуществом, но это не гарантирует результата. Хочу поздравить своих ребят и наших болельщиков с победой. А “Оренбургу” удачи и терпения. Команда у вас хорошая. Мы здорово сыграли в защите и практически не дали соперникам шансов, особенно в первом тайме.

Задачи выйти в РФПЛ уже в этом сезоне у нас нет. Есть задача быть там в 2020 году. Сейчас же будем стараться победить в каждой игре и радовать болельщиков», — цитирует Черевченко сайт ФНЛ.

22.07.2017 17:00 Зрители 3055 основной раунд: 3-й тур Газовик
Оренбург 0:1 Балтика
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Темури Кецбая Игорь Черевченко
Голы
77 Дмитрий Скопинцев 88′
Составы
Александр Руденко 1
Андрей Малых 12
77′ Дмитрий Андреев 15
39′ Тарас Царикаев 17
Адессойе Ойеволе 58
51′ Благое Георгиев 7
Дмитрий Ефремов 11
Сергей Серченков 85
65′ Алексей Померко 4
Роман Воробьев 5
46′ Давид Дзахов 8
Денис Попович 10
46′ Артем Делькин 90
65′ Михал Дюриш 16
32 Евгений Помазан
15 Арсений Логашов
40 Никита Тимошин 53′
79 Иван Черенчиков
2 Александр Шешуков
77 Дмитрий Скопинцев
91 Виктор Свежов
19 Сенин Себаи 75′
93 Виталий Каленкович 77′
3 Искандар Джалилов
10 Алишер Джалилов 68′
8 Артемий Малеев
14 Кирилл Погребняк 74′
9 Александр Подбельцев
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Первого дивизиона

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