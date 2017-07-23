Почему Аленичев и Тихонов выйдут в РФПЛ. Мнение Андрея Талалаева
Интервью «СЭ» дал тренер «Тамбова» Андрей Талалаев. После неудачного старта его команда одержала первую победу в новом первенстве, разгромив «Спартак-2» (3:0).
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— Победа над «Спартаком-2» действительно далась так легко, как кажется по счету?
— Получился тяжелый матч. «Спартак-2» перестроил схему, стал играть с двумя чистыми нападающими. Игра была энергоемкой, потому что мы стали «ниже» обороняться, и для создания угрозы воротам
— «Спартак-2» сильно обновил состав в этом сезоне. Соперник стал слабее?
— Я бы не стал делать такие выводы,
— Кто из «Спартака-2» способен в ближайшее время попасть в первую команду?
— Я как раз посмотрел матч «Спартака» с «Уфой», где в основе играли молодые Бакаев и Тимофеев. Еще год назад никто не мог представить, что им это по силам. Поэтому не исключаю, что
— Можете назвать фамилии?
— Честно, в последнее время стараюсь не выполнять работу агентов и тренеров других команд. Очень хотел видеть в «Тамбове» Артема Федчука и Константина Савичева, оба были в «Спартаке-2». Мы вели переговоры, но ребята предпочли другие варианты. А из нынешнего состава оставлю некоторые фамилии для себя.
— Как оцените судейство? После игры первого тура с «Оренбургом» вы резко высказались о работе рефери.
— До конца года я на эту тему публично больше не разговариваю.
— Какие задачи на сезон поставлены «Тамбову»?
— Этот вопрос лучше адресовать руководству.
— Есть желание выйти в
— Оно было еще в прошлом году. С тех пор ничего не изменилось.
— Кого считаете фаворитом турнира?
— Пока складывается очень ровный сезон. Есть
— «Тамбов» входит в число семи фаворитов?
— Конечно.
— Андрей Тихонов сможет сходу вернуть «Крылья» в
— С Тихоновым мы хорошо контактируем, созваниваемся, даже иногда помогаем по необходимости, советуемся по соперникам. Аленичев же работал со «Спартаком», выводил в
Другой вопрос, что уровень конкурентов в этом сезоне прилично вырос. Я уже перед стартом говорил, что откровенных аутсайдеров ни по бюджету, ни по комплектованию команды нет.
— «Крылья» имеют самый сильный состав в лиге?
— На мой взгляд, с точки зрения комплектации и тренерской психологии самой сбалансированной командой является «Балтика». Все новички калининградцев имели игровую практику в
|Андрей Талалаев
|Дмитрий Гунько
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|Желтые карточки
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|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Дмитрий Недвижай (Ставрополь, Россия)
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