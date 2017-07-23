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23 июля 2017, 22:02 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Почему Аленичев и Тихонов выйдут в РФПЛ. Мнение Андрея Талалаева

Интервью «СЭ» дал тренер «Тамбова» Андрей Талалаев. После неудачного старта его команда одержала первую победу в новом первенстве, разгромив «Спартак-2» (3:0)​.

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— Победа над «Спартаком-2» действительно далась так легко, как кажется по счету?

— Получился тяжелый матч. «Спартак-2» перестроил схему, стал играть с двумя чистыми нападающими. Игра была энергоемкой, потому что мы стали «ниже» обороняться, и для создания угрозы воротам красно-белым приходилось покрывать большие расстояния. А в день матча в Тамбове стало очень жарко, поэтому пришлось нереально сложно. Плюс микротравмы получили многие футболисты, пришлось сделать две вынужденные замены.

— «Спартак-2» сильно обновил состав в этом сезоне. Соперник стал слабее?

— Я бы не стал делать такие выводы, красно-белые идут вверху таблицы. Мы первыми обыграли «Спартак-2» в этом сезоне. У нас не до конца понимают, даже многие журналисты пишут, что в Тамбов приехал дубль «Спартака». А это уже не дубль, а лучше! Дмитрий Гунько спокойно перешел от работы с молодежным составом ко второй команде. И еще хочется отметить тот факт, что темнокожие футболисты «Спартака-2» после весенней адаптации стали более командными игроками. Яркий индивидуализм остался, но они уже подстроились под определенные схемы, перекрывают зоны, помогают в обороне. Весной я смотрел игру красно-белых со «СКА-Хабаровском», там каждый тянул одеяло на себя. Теперь все изменилось.

— Кто из «Спартака-2» способен в ближайшее время попасть в первую команду?

— Я как раз посмотрел матч «Спартака» с «Уфой», где в основе играли молодые Бакаев и Тимофеев. Еще год назад никто не мог представить, что им это по силам. Поэтому не исключаю, что два-три игрока смогут подтянуться к первому составу уже к осени.

— Можете назвать фамилии?

— Честно, в последнее время стараюсь не выполнять работу агентов и тренеров других команд. Очень хотел видеть в «Тамбове» Артема Федчука и Константина Савичева, оба были в «Спартаке-2». Мы вели переговоры, но ребята предпочли другие варианты. А из нынешнего состава оставлю некоторые фамилии для себя.

— Как оцените судейство? После игры первого тура с «Оренбургом» вы резко высказались о работе рефери.

— До конца года я на эту тему публично больше не разговариваю.

— Какие задачи на сезон поставлены «Тамбову»?

— Этот вопрос лучше адресовать руководству.

— Есть желание выйти в премьер-лигу?

— Оно было еще в прошлом году. С тех пор ничего не изменилось.

— Кого считаете фаворитом турнира?

— Пока складывается очень ровный сезон. Есть шесть-семь команд, которые претендуют на выход в премьер-лигу с первого места.

— «Тамбов» входит в число семи фаворитов?

— Конечно.

— Андрей Тихонов сможет сходу вернуть «Крылья» в премьер-лигу? И справится Дмитрий Аленичев с такой же задачей с «Енисеем?

— С Тихоновым мы хорошо контактируем, созваниваемся, даже иногда помогаем по необходимости, советуемся по соперникам. Аленичев же работал со «Спартаком», выводил в премьер-лигу «Арсенал», так что задача для него не новая. Не вижу причин, по которым оба специалиста не смогут вывести команды в элитный дивизион.

Другой вопрос, что уровень конкурентов в этом сезоне прилично вырос. Я уже перед стартом говорил, что откровенных аутсайдеров ни по бюджету, ни по комплектованию команды нет. Плюс-минус все равны. Каждый может обыграть каждого.

— «Крылья» имеют самый сильный состав в лиге?

— На мой взгляд, с точки зрения комплектации и тренерской психологии самой сбалансированной командой является «Балтика». Все новички калининградцев имели игровую практику в премьер-лиге. Плюс к этому с приходом Игоря Черевченко команда стала показывать дисциплинированный футбол, очень напоминающий «Локомотив».

22.07.2017 16:00 Зрители 3500 основной раунд: 3-й тур Спартак
Тамбов 3:0 Спартак-2
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Андрей Талалаев Дмитрий Гунько
Голы
16′ Андрей Часовских 15
33′ Владислав Рыжков 8
72′ Сергей Шевчук 11
Составы
Олег Смирнов 1
Александр Горбатюк 29
Илья Гультяев 33
35′ Марат Быстров 96
75′ Сергей Шевчук 11
Максим Трусевич 30
Андрей Часовских 15
57′ Алексей Рыбин 2
Евгений Шляков 5
63′ Владислав Рыжков 8
90+2′ Александр Дутов 6
61′ Илья Кухарчук 10
Алексей Скворцов 92
89′ Андрей Мурнин 70
Евгений Казадаев 20
95 Владислав Терешкин
44 Александр Лихачев 71′
46 Артем Мамин
92 Николай Рассказов
88 Данил Полубояринов
49 Идриса Сиди Самбу 75′
60 Джуниор Фэшн Сакала 90+4′
63 Шамсиддин Шанбиев 79′
31 Олег Красильниченко
93 Артем Сокол 37′
27 Александр Ломовицкий
83 Владислав Пантелеев 79′
84 Борис Цыганков
79 Александр Руденко 80′
70 Егор Никулин
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Дмитрий Недвижай (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак-2
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