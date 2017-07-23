Почему Аленичев и Тихонов выйдут в РФПЛ. Мнение Андрея Талалаева

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— Победа над «Спартаком-2» действительно далась так легко, как кажется по счету?

— Получился тяжелый матч. «Спартак-2» перестроил схему, стал играть с двумя чистыми нападающими. Игра была энергоемкой, потому что мы стали «ниже» обороняться, и для создания угрозы воротам красно-белым приходилось покрывать большие расстояния. А в день матча в Тамбове стало очень жарко, поэтому пришлось нереально сложно. Плюс микротравмы получили многие футболисты, пришлось сделать две вынужденные замены.

— «Спартак-2» сильно обновил состав в этом сезоне. Соперник стал слабее?

— Я бы не стал делать такие выводы, красно-белые идут вверху таблицы. Мы первыми обыграли «Спартак-2» в этом сезоне. У нас не до конца понимают, даже многие журналисты пишут, что в Тамбов приехал дубль «Спартака». А это уже не дубль, а лучше! Дмитрий Гунько спокойно перешел от работы с молодежным составом ко второй команде. И еще хочется отметить тот факт, что темнокожие футболисты «Спартака-2» после весенней адаптации стали более командными игроками. Яркий индивидуализм остался, но они уже подстроились под определенные схемы, перекрывают зоны, помогают в обороне. Весной я смотрел игру красно-белых со «СКА-Хабаровском», там каждый тянул одеяло на себя. Теперь все изменилось.

— Кто из «Спартака-2» способен в ближайшее время попасть в первую команду?

— Я как раз посмотрел матч «Спартака» с «Уфой», где в основе играли молодые Бакаев и Тимофеев. Еще год назад никто не мог представить, что им это по силам. Поэтому не исключаю, что два-три игрока смогут подтянуться к первому составу уже к осени.

— Можете назвать фамилии?

— Честно, в последнее время стараюсь не выполнять работу агентов и тренеров других команд. Очень хотел видеть в «Тамбове» Артема Федчука и Константина Савичева, оба были в «Спартаке-2». Мы вели переговоры, но ребята предпочли другие варианты. А из нынешнего состава оставлю некоторые фамилии для себя.

— Как оцените судейство? После игры первого тура с «Оренбургом» вы резко высказались о работе рефери.

— До конца года я на эту тему публично больше не разговариваю.

— Какие задачи на сезон поставлены «Тамбову»?

— Этот вопрос лучше адресовать руководству.

— Есть желание выйти в премьер-лигу?

— Оно было еще в прошлом году. С тех пор ничего не изменилось.

— Кого считаете фаворитом турнира?

— Пока складывается очень ровный сезон. Есть шесть-семь команд, которые претендуют на выход в премьер-лигу с первого места.

— «Тамбов» входит в число семи фаворитов?

— Конечно.

— Андрей Тихонов сможет сходу вернуть «Крылья» в премьер-лигу? И справится Дмитрий Аленичев с такой же задачей с «Енисеем?

— С Тихоновым мы хорошо контактируем, созваниваемся, даже иногда помогаем по необходимости, советуемся по соперникам. Аленичев же работал со «Спартаком», выводил в премьер-лигу «Арсенал», так что задача для него не новая. Не вижу причин, по которым оба специалиста не смогут вывести команды в элитный дивизион.

Другой вопрос, что уровень конкурентов в этом сезоне прилично вырос. Я уже перед стартом говорил, что откровенных аутсайдеров ни по бюджету, ни по комплектованию команды нет. Плюс-минус все равны. Каждый может обыграть каждого.

— «Крылья» имеют самый сильный состав в лиге?