«Енисей» одержал победу в третьем туре футбольного первенства

В третьем туре ФОНБЕТ-Первенства России красноярский «Енисей» победил новосибирскую «Сибирь» со счетом 1:0. Гол на 74 минуте забил Константин Гарбуз.

«Тяжелейшая игра, я считаю. Матч проходил в трудных условиях — душно, много крошки на поле. В первом тайме, на мой взгляд, мы владели преимуществом. Стопроцентных моментов не было, были подходы, которые мы могли использовать более эффективно. Во втором тайме пропустили контратаку, в которой “Сибирь” нас простила. В итоге удалось забить победный гол благодаря характеру команды, высочайшей самоотдаче игроков. Очень рад, что сыграли на ноль — в предыдущих играх мы пропускали по голу», — сказал на послематчевой конференции главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев.

Его коллега, наставник «Сибири» Сергей Кирсанов, также прокомментировал матч, закончившийся для новосибирцев поражением: «Нам сегодня мало что далось в этой игре. Можно сказать, что в первом тайме вообще ничего не получалось. Даже не могу сказать, что случилось. Пока наши лидеры молчат, команде играть тяжело. Честно говоря, не могу ничего объяснить: в тренировочном процессе всё идёт легко, мяч двигается, ребята двигаются… Может, такая ответственность на ребят давит, что они не могут реализовать свои лучшие стороны в игре. Наша игра сегодня — провальная, очко было бы для нас лучшим результатом по такой игре, но мы даже на ничью не наиграли».

Матч между двумя сибирскими командами прошел накануне, 22 июля, на стадионе «Спартак» в Новосибирске.

Следующая игра пройдет в среду, 26 июля, в Красноярске. На домашнем поле «Енисей» принимает «Оренбург». Начало встречи — в 19.00. Билеты на игру можно купить в терминалах «Платежка» и на официальном сайте футбольного клуба «Енисей».