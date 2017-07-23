ФК «Луч-Энергия» уступил на выезде «Химкам» 0:2

Владивосток, 23 июля, PrimaMedia.

Футбольный клуб из Владивостока «Луч-Энергия» не смог на выезде одержать победу над подмосковными «Химками». Встреча в рамках третьего тура первенства ФНЛ, прошедшая накануне, 22 июля, в Химках завершилась счетом 0:2 в пользу хозяев поля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу лиги.

По голу в ворота «Луча» забили Максим Батов и Михаил Петрусев. Для «Химок» это третья успешная игра подряд, которая позволила им остаться среди лидеров в турнирной таблице. «Тигры» занимают в ней 14-е место.

Игра проходила на стадионе «Новые Химки».