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23 июля 2017, 8:40 | Футбол: Первый дивизион | PrimaMedia.ru

ФК «Луч-Энергия» уступил на выезде «Химкам» 0:2

Игра в рамках третьего тура первенства ФНЛ прошла 22 июля (ФОТО).

Владивосток, 23 июля, PrimaMedia.

Футбольный клуб из Владивостока «Луч-Энергия» не смог на выезде одержать победу над подмосковными «Химками». Встреча в рамках третьего тура первенства ФНЛ, прошедшая накануне, 22 июля, в Химках завершилась счетом 0:2 в пользу хозяев поля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу лиги.

По голу в ворота «Луча» забили Максим Батов и Михаил Петрусев. Для «Химок» это третья успешная игра подряд, которая позволила им остаться среди лидеров в турнирной таблице. «Тигры» занимают в ней 14-е место.

Игра проходила на стадионе «Новые Химки».
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