Фанаты «Енисея» забросали стадион «Сибири» деньгами из-за платных билетов
Болельщики «Енисея» во время матча третьего тура первенства Футбольной национальной лиги с «Сибирью» забросали стадион соперника деньгами в ответ на решение новосибирцев сделать платными билеты для гостей.
«Сибирь» заработала на болельщиках «Енисея» чуть больше 20 тыс. рублей. Плюс чаевые, которые оставили фанаты на секторе, — сообщает официальный «твиттер» «Енисея».
Матч завершился победой «Енисея» со счётом 1:0. Единственный гол на 74-й минуте забил Константин Гарбуз.
Главные тренеры
|Сергей Кирсанов
|Дмитрий Аленичев
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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