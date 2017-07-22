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22 июля 2017, 17:25 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Фанаты «Енисея» забросали стадион «Сибири» деньгами из-за платных билетов

Болельщики «Енисея» во время матча третьего тура первенства Футбольной национальной лиги с «Сибирью» забросали стадион соперника деньгами в ответ на решение новосибирцев сделать платными билеты для гостей.

«Сибирь» заработала на болельщиках «Енисея» чуть больше 20 тыс. рублей. Плюс чаевые, которые оставили фанаты на секторе, — сообщает официальный «твиттер» «Енисея».

Матч завершился победой «Енисея» со счётом 1:0. Единственный гол на 74-й минуте забил Константин Гарбуз.

22.07.2017 13:00 Зрители 2530 основной раунд: 3-й тур Спартак
Сибирь 0:1 Енисей
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Сергей Кирсанов Дмитрий Аленичев
Голы
19 Константин Гарбуз 74′
Составы
Николай Цыган 22
75′ Валерий Цховребов 4
Антон Кушнирук 5
Александр Макаренко 8
Михаил Мищенко 25
Руслан Магаль 28
Владимир Азаров 19
Максим Житнев 9
Александр Дегтярев 11
37′ 46′ Гуджа Рухаиа 13
Артем Дудолев 18
46′ Евгений Чеботару 37
Роман Беляев 7
47 Михаил Филиппов
2 Валерий Кичин
19 Константин Гарбуз 33′
32 Давид Мильдзихов
6 Азим Фатуллаев
8 Владимир Камеш 90+1′
12 Александр Новиков
21 Егор Иванов
77 Вадим Стеклов 70′
20 Максим Руднев
9 Андрей Козлов 88′
48 Александр Кутьин
10 Михаил Комков 56′
7 Сердер Сердеров
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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