«Томь» уступила «Олимпийцу», потерпев третье подряд поражение на старте сезона

Гости быстро открыли счёт — уже на 3-й минуте точным ударом отметился Тимур Аюпов. Отыграться томская команда сумела в начале второго тайма, когда Александр Соболев реализовал пенальти. За 10 минут до конца основного времени победный для «Олимпийца» мяч забил Владимир Гогберашвили.

«Томь» потерпела третье поражение кряду на старте первенства, а «Олимпиец» после двух ничьих одержал первую победу.