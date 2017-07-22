«Томь» уступила «Олимпийцу», потерпев третье подряд поражение на старте сезона
В матче третьего тура первенства Футбольной национальной лиги «Томь» потерпела поражение со счётом 1:2 от нижегородской команды «Олимпиец».
Гости быстро открыли счёт — уже на 3-й минуте точным ударом отметился Тимур Аюпов. Отыграться томская команда сумела в начале второго тайма, когда Александр Соболев реализовал пенальти. За 10 минут до конца основного времени победный для «Олимпийца» мяч забил Владимир Гогберашвили.
«Томь» потерпела третье поражение кряду на старте первенства, а «Олимпиец» после двух ничьих одержал первую победу.
Главные тренеры
|Валерий Петраков
|Николай Писарев
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Артем Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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