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22 июля 2017, 17:11 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Томь» уступила «Олимпийцу», потерпев третье подряд поражение на старте сезона

В матче третьего тура первенства Футбольной национальной лиги «Томь» потерпела поражение со счётом 1:2 от нижегородской команды «Олимпиец».

Гости быстро открыли счёт — уже на 3-й минуте точным ударом отметился Тимур Аюпов. Отыграться томская команда сумела в начале второго тайма, когда Александр Соболев реализовал пенальти. За 10 минут до конца основного времени победный для «Олимпийца» мяч забил Владимир Гогберашвили.

«Томь» потерпела третье поражение кряду на старте первенства, а «Олимпиец» после двух ничьих одержал первую победу.

22.07.2017 15:00 основной раунд: 3-й тур Труд
Томь 1:2 Олимпиец
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Валерий Петраков Николай Писарев
Голы
49′ Александр Соболев 9
5 Тимур Аюпов 3′
87 Владимир Гогберашвили 80′
Составы
Андрей Иванов 2
Анте Пульич 6
Ярослав Олейник 33
Роман Войдель 20
Алексей Герасимов 88
Александр Соболев 9
Павел Кудряшов 17
55′ Юрий Шафинский 1
Александр Мелихов 42
74′ Павел Деобальд 11
Дмитрий Сасин 7
38′ Юрий Петраков 77
Антон Макурин 31
65′ Анзор Саная 10
90+1′ Сергей Каретник 14
1 Артур Анисимов
4 Артем Абрамов
88 Ирек Ганиев
92 Радик Хайруллов
5 Тимур Аюпов
90 Андрей Хрипков
9 Михаил Сорочкин
55 Юрий Морозов 46′
74 Даниил Фомин
11 Игорь Горбунов 80′ 32′
87 Владимир Гогберашвили
20 Игорь Ламбарский 69′
7 Анатолий Нежелев
10 Игорь Беляков 69′
29 Вадим Манзон 90′
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Артем Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Первого дивизиона

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