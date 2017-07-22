Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30464168/
22 июля 2017, 16:10 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Тюмень» сыграла вничью с «Зенитом-2», уступая по ходу встречи 0:2

В матче третьего тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» принимала на своём поле «Зенит-2».

Встреча проходила на стадионе «Геолог» и завершилась со счётом 2:2.

«Зенит-2» за счёт голов Александра Некрасова и Николая Прудникова на 46-й и 47-й минутах соответственно повёл в счёте 2:0. «Тюмень» ответила точным ударом Ивана Чудина уже через две минуты, а на 80-й минуте гол Залима Макоева помог хозяевам добиться ничьей.

«Тюмень» и «Зенит-2» благодаря этой ничьей набрали по первому очку в нынешнем сезоне ФНЛ.

22.07.2017 14:00 Зрители 2000 основной раунд: 3-й тур Геолог
Тюмень 2:2 Зенит-2
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Ивченко Анатолий Давыдов
Голы
49′ Иван Чудин 8
80′ Залим Макоев 88
78 Александр Некрасов 46′
32 Николай Прудников 47′
Составы
Игорь Обухов 1
Дмитрий Гузь 27
Павел Маслов 29
53′ Павел Шакуро 90
Олег Мурачев 95
Артур Рябокобыленко 5
Иван Чудин 8
Алексей Пустозеров 10
Никита Теленков 24
80′ Альберт Богатырев 11
Данил Карпов 15
75′ Алексей Шляпкин 13
Залим Макоев 88
71 Егор Бабурин
27 Сергей Зуйков
56 Данил Круговой
58 Илья Зуев
59 Сергей Бугриев
37 Владислав Сиротов
55 Кирилл Капленко
97 Илья Камышев
32 Николай Прудников
39 Василий Запрягаев 70′
64 Даниил Лесовой 89′
98 Александр Еловских
46 Виталий Горулев 39′ 28′
78 Александр Некрасов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тюмень
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит-2
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера