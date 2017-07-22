«Тюмень» сыграла вничью с «Зенитом-2», уступая по ходу встречи 0:2

Встреча проходила на стадионе «Геолог» и завершилась со счётом 2:2.

«Зенит-2» за счёт голов Александра Некрасова и Николая Прудникова на 46-й и 47-й минутах соответственно повёл в счёте 2:0. «Тюмень» ответила точным ударом Ивана Чудина уже через две минуты, а на 80-й минуте гол Залима Макоева помог хозяевам добиться ничьей.

«Тюмень» и «Зенит-2» благодаря этой ничьей набрали по первому очку в нынешнем сезоне ФНЛ.