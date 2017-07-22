«Тюмень» сыграла вничью с «Зенитом-2», уступая по ходу встречи 0:2
В матче третьего тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» принимала на своём поле «Зенит-2».
Встреча проходила на стадионе «Геолог» и завершилась со счётом 2:2.
«Зенит-2» за счёт голов Александра Некрасова и Николая Прудникова на 46-й и 47-й минутах соответственно повёл в счёте 2:0. «Тюмень» ответила точным ударом Ивана Чудина уже через две минуты, а на 80-й минуте гол Залима Макоева помог хозяевам добиться ничьей.
«Тюмень» и «Зенит-2» благодаря этой ничьей набрали по первому очку в нынешнем сезоне ФНЛ.
Главные тренеры
|Александр Ивченко
|Анатолий Давыдов
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
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- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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