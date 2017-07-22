«Динамо» СПб одержало третью победу подряд, «Енисей» выиграл у «Сибири»

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На 31-й минуте Армен Амбарцумян забил в свои ворота, а в конце второго тайма отличился Максим Барсов. Петербургская команда, вышедшая в ФНЛ по итогам прошлого сезона, одержала третью кряду победу на старте чемпионата.

«Енисей» под руководством Дмитрия Аленичева в гостях со счётом 1:0 выиграл у «Сибири». Гол в составе команды из Красноярска забил Константин Гарбуз на 75-й минуте.