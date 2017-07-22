Директор «Тюмени»: На «Зенит-Арене» в туалетах кривые писсуары, а у нас лучше чем в филармонии
Во время встречи руководства футбольного клуба «Тюмень» и болельщиков была вновь поднята острая тема посещения стадиона «Геолог». Директор сибирского дружины Александр Попов справедливо недоумевает, чего ещё не хватает жителям столицы региона.
— Губернатор пошёл навстречу, когда я возглавил футбольный клуб и попросил о новом стадионе. Мы его построили, я лично сидел над чертежами, гонял подрядчиков по каждой мелочи. Сейчас — это арена уровня
Работа ведётся, а народ не ходит. Почему? Посмотрите на Европу — там бабушки по 80 лет сидят на трибунах, песни поют. А чем у нас тюменцы заняты? Ведь руководство области должно видеть, что команда интересна сибирякам. Рано или поздно «Тюмень» всё равно окажется в
Опять же — в составе всё больше своих воспитанников. В этом сезоне на поле уже стабильно выходят в основе Павел Маслов, Павел Шакуро, Данил Карпов, появляется на поле Егор Глухов, много молодых тюменцев в заявке. Через пару лет половина основы будет — свои парни. Хорошо, что они правильно мыслят и никуда не рвутся. Где бы ещё в ФНЛ играли 17-летний Маслов и 19-летний Шакуро? У нас же они стабильно в стартовом составе. Их уже сейчас многие зовут, но лишь для того, чтобы застолбить за собой игроков и потом мотать их по арендам. Вот когда
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