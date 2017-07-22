Директор «Тюмени»: На «Зенит-Арене» в туалетах кривые писсуары, а у нас лучше чем в филармонии

— Губернатор пошёл навстречу, когда я возглавил футбольный клуб и попросил о новом стадионе. Мы его построили, я лично сидел над чертежами, гонял подрядчиков по каждой мелочи. Сейчас — это арена уровня премьер-лиги. В ФНЛ таких условий нет ни у кого, — сказал Александр Валентинович. — Ладно, во втором дивизионе люди не ходили, потому что футбол был низкого уровня, но сейчас-то мы в ФНЛ. Крепкая, играющая команда. Стадион — в центре города, комфортные условия. Недавно я побывал на «Зенит-Арене» на Кубке конфедераций. И зашёл там в туалет. Я ужаснулся. Кривые писсуары, тесно, узко. Для сравнения вы зайдите в наши туалеты — лучше, чем в филармонии. Испанская плитка и сантехника. Другие условия — тоже на высшем уровне. Сейчас ещё делаем всё для того, чтобы пиво продавалось на стадионе. Возможно, даже круглосуточный бар откроем.

Работа ведётся, а народ не ходит. Почему? Посмотрите на Европу — там бабушки по 80 лет сидят на трибунах, песни поют. А чем у нас тюменцы заняты? Ведь руководство области должно видеть, что команда интересна сибирякам. Рано или поздно «Тюмень» всё равно окажется в премьер-лиге, но болельщики и фанатский актив должны быть к этому готовы.