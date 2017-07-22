Родич покинул «Крылья» ради «Црвены Звезды»
«Крылья Советов» объявили об уходе защитника Милана Родича, который продолжит карьеру в «Црвене Звезде». Клубы достигли договоренности о предстоящем трансфере. В Самаре футболист выступал на протяжении двух лет.
— «Звезда» — это хороший клуб, который будет бороться за чемпионство и попадание в еврокубки. Я там смогу расти. Также я
— С какими чувствами покидаете «Крылья»?
— Я расстроен. В Самаре мне было хорошо. Здесь хорошая команда, руководство, болельщики, игроки, тренеры и работники клуба. Я хочу поблагодарить их всех за эти два года. Все было прекрасно, но сейчас пришло время двигаться дальше.
В текущем сезоне первенства ФНЛ Родич успел принять участие в двух матчах.
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