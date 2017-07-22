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22 июля 2017, 12:34 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Олег Целовальников назначен спортивным директором «Волгаря»

Ранее занимавший должность начальника команды Олег Целовальников назначен спортивным директором футбольного клуба «Волгарь».

«Волгарь» для Олега Целовальникова — родной клуб. Здесь он занимался в футбольной школе. Здесь же начался его вратарский путь, в котором затем была на тот момент команда высшей лиги СССР — волгоградский «Ротор».

К сожалению, из-за травмы позвоночника молодому голкиперу пришлось завершить игровую карьеру. Но с футболом Олег Целовальников не расстался. Он долгое время являлся тренером-преподавателем Центра подготовки футболистов «Волгарь» и параллельно начал искать себя на судейском поприще.

Именно в судействе футбольных матчей Олег Целовальников добился наибольших успехов и стал известным специалистом международного уровня (являлся лайнсменом категории ФИФА), известным и уважаемым не только на малой родине, но и далеко за её пределами.

С сезона-2014/15 вновь вернулся в «Волгарь» в качестве начальника команды.

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