Олег Целовальников назначен спортивным директором «Волгаря»
Ранее занимавший должность начальника команды Олег Целовальников назначен спортивным директором футбольного клуба «Волгарь».
«Волгарь» для Олега Целовальникова — родной клуб. Здесь он занимался в футбольной школе. Здесь же начался его вратарский путь, в котором затем была на тот момент команда высшей лиги СССР — волгоградский «Ротор».
К сожалению,
Именно в судействе футбольных матчей Олег Целовальников добился наибольших успехов и стал известным специалистом международного уровня (являлся лайнсменом категории ФИФА), известным и уважаемым не только на малой родине, но и далеко за её пределами.
С сезона-2014/15 вновь вернулся в «Волгарь» в качестве начальника команды.
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