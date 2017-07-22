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22 июля 2017, 11:39 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Счётная палата нашла нарушения использования бюджетных средств у «Тамбова»

Контрольно-счётная палата Думы Тамбовской областной проверила соблюдение порядка и условий предоставления субсидий из бюджета региона некоммерческому партнёрству ФК «Тамбов» и их целевого использования в прошлом году.

Подробную информацию об этом на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам областной Думы предоставил председатель Контрольно-счётной палаты Николай Луговских, информирует «Московский комсомолец Тамбов».

У депутатов возникли вопросы по использованию бюджетных средств, предоставленных НП «ФК «Тамбов» в прошлом году. В частности, деньги были направлены на зарплату работникам клуба, не принимающим непосредственного участия в учебно-тренировочных сборах, например, главного бухгалтера. В ходе проверки было выявлено значительное превышение должностных окладов персонала по сравнению со средним размером оплаты труда в сфере физической культуры и спорта.

По результатам проверки представления об устранении выявленных нарушений были направлены в адрес начальника управления по физической культуре и спорту области, генерального директора НП «ФК «Тамбов» и директора ТОГАУ «Академия футбола».

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