«Томь» планирует дозаявить защитников «Олимпика» и «Зенита»
Как стало известно «Матч ТВ», помимо Ярослава Олейника, чей переход мы уже анонсировали, «Томь» в пятницу подпишет контракт еще с одним защитником — Андреем Ивановым.
— Да, планируем дозаявить обоих к матчу 3-го тура с «Олимпийцем», — подтвердил спортивный директор томского клуба Игорь Кудряшов.
Напомним, что воспитанник донецкого «Шахтера» 26-летний Олейник последний сезон провел в «Олимпике», а 22-летний Иванов — в «Мордовии», куда его отдавал в аренду «Зенит». У последнего завершился контракт с петербуржцами и он находится в статусе свободного агента. Ранее Иванов побывал на сборе «Тосно».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter