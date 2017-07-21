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21 июля 2017, 14:15 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Томь» планирует дозаявить защитников «Олимпика» и «Зенита»

Как стало известно «Матч ТВ», помимо Ярослава Олейника, чей переход мы уже анонсировали, «Томь» в пятницу подпишет контракт еще с одним защитником — Андреем Ивановым.

— Да, планируем дозаявить обоих к матчу 3-го тура с «Олимпийцем», — подтвердил спортивный директор томского клуба Игорь Кудряшов.

Напомним, что воспитанник донецкого «Шахтера» 26-летний Олейник последний сезон провел в «Олимпике», а 22-летний Иванов — в «Мордовии», куда его отдавал в аренду «Зенит». У последнего завершился контракт с петербуржцами и он находится в статусе свободного агента. Ранее Иванов побывал на сборе «Тосно».

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