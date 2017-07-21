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21 июля 2017, 12:56 | Футбол: Первый дивизион | Pro Город Самара

Сербский защитник Милан Родич покинул самарские «Крылья Советов»

Футболист продолжит карьеру в сербском клубе «Црвена Звезда».

Милан Родич, который выступал за «Крылья Советов» в качестве защитника на протяжении двух лет, покидает команду и переходит в сербский клуб «Црвена Звезда», сообщает пресс-служба самарского клуба.

 — Вариант с переходом появился еще месяц назад, — рассказал Родич. — Но тогда я хотел подождать, чтобы все хорошо сложилось для меня и для клуба. Сейчас мы обо всем договорились. Завтра я покидаю Самару.

По словам сербского игрока, он решил продолжить карьеру в «Црвене Звезде», так как это клуб, который будет бороться за чемпионство и попадание в еврокубки. Также там его ждет семья, которую он не видел уже пять лет.

— В Самаре мне было хорошо. Здесь хорошая команда, руководство, болельщики, игроки, тренеры и работники клуба. Я хочу поблагодарить их всех за эти два года. Все было прекрасно, но сейчас пришло время двигаться дальше.
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