«Крылья Советов» объявили об уходе Родича в «Црвену Звезду»

Сербский защитник выступал за самарскую команду последние два года.

«Вариант с переходом появился ещё месяц назад. Но тогда я хотел подождать, чтобы всё хорошо сложилось для меня и для клуба. Сейчас мы обо всём договорились. Завтра я покидаю Самару.

«Црвена Звезда» — это хороший клуб, который будет бороться за чемпионство и попадание в еврокубки. Я там смогу расти. Также я наконец-то буду вместе с семьей. За пять лет в России я соскучился по ней.