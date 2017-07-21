Театральная афиша. Превью. 3-й тур первенства ФНЛ

Но есть коренное отличие. Приходя в театр, мы знаем, сюжет спектакля, знаем его интригу. Однако это ничуть не мешает нам оценивать игру труппы. На футболе мы также оцениваем игру команды, но сюжет футбольного спектакля неизвестен никому. А так хочется заглянуть «за занавес». Давайте попробуем.

«Динамо СПб» — «Факел» (арбитр Станислав Васильев — Ижевск).

Матч, в котором оба клуба будут играть на чужом поле. Динамовцы, по примеру «Тосно», «сбежали» в Новгород. Очередной нонсенс нашей действительности. В городе построен ещё один стадион, а «Петровский» перегружен. МВД, впору, организовать там специальный отряд по обеспечению охраны правопорядка. Но, думаю, дело не в этом. Финансово дешевле проводить игры в Новгороде, чем в Питере. Да и зрительский интерес, по крайней на первых порах, гарантирован. А это тоже клубные финансы. К тому же, и в футбольном плане у «Динамо СПб» всё в порядке. После двух туров они в числе трёх команд, возглавляющих турнирную таблицу. Для дебютанта не просто хорошо, а отлично. Уверенности в своих силах, с которой питерские футболисты выходят на поле, могут позавидовать многие. И хотя футболисты в команде собраны разновозрастные, они не «разнокалиберные». По своему уровню мастерства и подготовки, они, практически, в одном ряду. Выделяются своей игрой Песегов, Генералов. Пришлись «ко двору», и всё больше заметны на поле Чернышов, Юрганов, Житников и Бычков. В новой для себя роли «подносчика снарядов» выступает Маркосов (2 матча — 2 голевые передачи). Команда интересная и играющая. Но это пока всё об играх в Санкт-Петербурге. Первый раз команда выезжает из дома. Как-то она покажет себя в непривычных условиях? Тем более, что и соперник приезжает не из простых.

«Факел» в двух матчах набрал два очка, но посмотрите, с кем билась, по существу, даже не новая, а новейшая команда. Команда, в которой поменялось 19 игроков, не пропустила в Астрахани, дважды вела в счёте в матче с «Шинником», но не хватило ни опыта, ни мастерства. И даже в этих играх воронежцы были разными. С каждой новой встрече к ним приходит сыгранность, а, значит, уверенность. Сказать, что команда молода — не скажешь. Средний возраст — 25 с хвостиком. Беда в том, что все футболисты (за исключением, Каюмова) не играли в командах с амбициями. Поэтому Дмитрий и выделяется на поле, остальным свою психологию надо перестраивать. В Воронеже команда без побед популярностью не пользуется, и, вряд ли приживётся. Понимают ли это футболисты? Судя по игре с Ярославлем, понимают. И пусть ещё пока не получается всё связно и внятно, но самоотдача и напор на высшем уровне. Посмотрим, сколько времени понадобится Гусеву, чтобы слепить из того, что было, «конфетку». Пока прогресс, хоть и на очень маленьком отрезке, очевиден.

Арбитр встречи Станислав Васильев в прошлом сезоне провёл 15 встреч, в которых предъявил игрокам 60 жёлтых карточек (28 — хозяевам поля), удалил с поля 3-х футболистов (2 — у принимающей стороны), а также назначил 7 пенальти (5 — в ворота гостей). Так получилось, что именно этот судья проводил встречу «Факела» в прошлом сезоне в Великом Новгороде. Правда, воронежцам эта игра лавров не принесла. Выиграло «Тосно» 3:1. Получили «огнеопасные» и гол с гостевого пенальти ижевского судьи.

В первом дивизионе эти команды 4 раза встречались между собой. На счету питерцев 2 победы, у воронежского клуба — 1. Соотношение мячей 8:5 в пользу «Динамо СПб». Что интересно, Свою единственную победу «Факел» добыл на чужом поле, в Санкт-Петербурге. Правда, теперь игра в Новгороде, но поле-то всё равно чужое.

Мой прогноз — ничья.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 49.0%, на ничью — 38.5%, на победу гостей — 12.5%.

«Сибирь» — «Енисей» (арбитр Михаил Вилков — Нижний Новгород).

Удивительная команда «Сибирь». Дома, в общем-то, по делу уступила «Спартаку-2», в гостях — чуть не «потопила» «Балтику», хотя и оборонялась всю игру. Объяснить это, видимо, можно тем, что на своём стадионе команда «приоткрывается», стараясь всё же добиться победы, а баланса между линиями нет, концентрация теряется, возникают свободные зоны, откуда и исходит угроза их воротам. Когда же внимание игроков сосредоточено на чём-то одном, как в Калининграде, на железной дисциплине и плотной обороне, всё получается. Но снова, когда появилась возможность решить исход матча в свою пользу, переключения не произошло. Отдадим должное великолепной игре Помазана, но нападающие такие эпизоды в свою пользу решать должны. И не отсутствие мастерства у новосибирских игроков тут виною, а, учитывая, что это произошло в концовке матча, скорее всего, отсутствие физических сил и должного настроя на атакующие действия. Эти выходы один на один были для новосибирцев совершенно неожиданными. По крайней мере, так виделось со стороны. И всё же, основная нагрузка пока выпадает на оборонительные порядки «Сибири». Не случайно самые высокие оценки по итогам двух игр у вратаря Цыгана. Всего два игрока из защитной линии провели полностью оба матча — Цховребов и Мищенко. Поэтому, пока не очень заметен Чеботару, так как больше играет на разрушение атак соперника, чем на созидание своих. И в матче с красноярцами «орлам» легче не будет. Хотя у «Енисея» навалились свои проблемы.

И самая главная из них — невероятно большое количество травмированных игроков. После каждой игры Аленичев недосчитывался троих футболистов, покинувших поле из-за невозможности продолжать игру. Если так будет продолжаться и далее, то скоро придётся Дмитрию Анатольевичу самому на поле выходить. Хотя стабильность состава у красноярцев просматривается: 7 человек провели оба матча полностью. Не подводит, пока, своих партнёров Чепчугов. Стабильна линия обороны. Мильдзихов, Новиков, Кичин и Гарбуз в игре надёжны, особых просчётов не допускают, сыгрываются от матча к матчу. В середине поля рулят Иванов, Камешс и Исаев. Последнему очень много дала командировка в «Зенит-2». А Камешс, наверное, единственный футболист «львов», который был заменён не по причине травмы, а потому, что выложился до конца. Впрочем, добавим к нему ещё и нападающего Козлова, который постоянно нацелен на ворота соперника. Ему ещё эффективности своих действий добавить. А в целом «Енисей» команда сильная, с привлекательным футболом. Вот только свою силу фаворита она демонстрировать, ещё не научилась.

Главный судья матча Михаил Вилков в этом сезоне уже провёл одну игру. Именно в ней был зафиксирован неожиданный результат. «Авангард» добился победы в матче с «Тамбовом». А какой результат в предстоящей встрече будет считаться неожиданным?

«Сибирское дерби» в таком сочетании в первом дивизионе состоялось 20 раз. У новосибирцев 8 побед, а у красноярцев — 6. По забитым мячам у команд абсолютное равенство — 22:22. Встреча прошлого сезона в Новосибирске завершилась вничью — 1:1.

Мой прогноз — ничья.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 12.5%, на ничью — 35.4%, на победу гостей — 52.1%.

«Тюмень» — «Зенит-2» (арбитр Павел Кукуян — Сочи).

В этом матче встречаются два неудачника старта чемпионата. Оба коллектива в двух первых турах очков не набрали. Для тюменцев такое положение обидно, но объяснимо. В первой игре удаление, как потом оказалось, необоснованное, заставило команду, чуть ли не целый час, играть в меньшинстве. И даже при таком раскладе сибиряки могли и не проиграть, но Глухов не забил из выгодного положения. В игре с «Енисеем» были моменты матча, когда тюменцы подолгу владели инициативой, или в которых была равная борьба. Но остроты в действиях игроков не было. Никто не мог открыться перед воротами, сыграть индивидуально в штрафной. Вот тут и вспоминаешь и Мамтова и Клёнкина. Забивать-то у сибиряков, получается некому. Оба гола, что сейчас на счету команды забиты, считай, дальними ударами. А такой гол на 80%, если не больше, удача, их на поток не поставишь. Надо «Тюмени» что-то придумывать, чтобы получить возможность реализовывать своё возникающее преимущество.

Питерскому клубу, если судить по проведённым матчам, очки набирать будет чрезвычайно сложно, и каждое добытое будет в радость. За две игры тренер зенитовцев Давыдов использовал на поле почти два состава — 20 игроков. Причём, только 4 человека провели обе игры полностью. Видимо, ещё долго будет идти определение основного состава, а значит, и набор очков будет откладываться и откладываться. Вот к чему приводит смена различных «векторов», будь они не ладны. Сравните выступления «Спартака-2» «Зенита-2». Проблемы те же, но московский клуб переживает уход игроков безболезненно, да и уходят они, в основном, в команды, которые на виду, а в «Зените-2» вновь пришедших футболистов приходится обучать чуть ли не с нуля. Вот и скажите, где системный подход, а где «один город — одна команда». Игроки, не видя перспективы, перестают расти, к чему-то стремиться, да, видимо, не особо и хотят. Не думаю, что вновь пришедшая в «Зенит» команда управленцев сразу всё отладит, но тот молодой задорный «Зенит» Петржелы мы помним.

В начавшемся сезоне судья матча Павел Кукуян был главным в матче «Волгарь» — «Факел». По итогам игры упрёков в его адрес не было, да и не за что. Как вы помните, итоговый результат встречи 0:0, голов сочинцу фиксировать не пришлось. Как-то будет на этот раз в Тюмени? Будут ли забитые голы, или арбитр «привезёт» с собой голевую засуху?

В первом дивизионе команды провели 4 матча. На счету каждой по 2 победы. Клубы исправно побеждают друг друга на своих стадионах. Однако чуть лучше показатели забитых голов у «Зенита-2» — 6:5.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 70.8%, на ничью — 24.0%, на победу гостей — 5.2%.

«Томь» — «Олимпиец» (арбитр Артём Любимов — Санкт-Петербург).

Да уж, сходил томский клуб в высшую лигу. «Отрыжка» от этого похода мучает до сих пор. То, что с клуба снят запрет на регистрацию новых игроков, уже плюс. По крайней мере, есть надежда, что положение исправиться, вернее, сказать, Петракову будет с кем это положение выправлять. И уж точно, ни каким претендентом на повышение в классе томский клуб не является. Два крупных поражения на старте первенства показывают, что пока на поле есть группа футболистов с функциональными обязанностями, но нет команды. Нет на поле и лидера. На эту роль может претендовать Войдель, но и ему надо «вписаться» в жизнь коллектива. Мальчишки, имеющиеся в распоряжении у тренерского штаба, только сейчас начинают понимать разницу между футболом в РФПЛ и ФНЛ. Получив хвалебные дифирамбы за игры в высшей лиге, томская молодёжь несколько «задрала нос», и оказалась совершенно не приспособленной (за исключением отдельных игроков) к суровой мужской борьбе в матчах ФНЛ, где мастерство — это только приложение к характеру и самоотдаче, и где не всегда побеждают опытные и мастеровитые, а частенько организованные и самоотверженные. Так что перестройку команде надо вести по всем фронтам, и пока эта работа будет идти, у всех соперников «Томи» есть шанс в играх с командой, играющей «с листа».

Для поднявшегося наверх «Олимпийца» всё ново, проблемы томского клуба тоже. Как этим воспользоваться знает только Писарев. Сумеет ли он донести, как это сделать, до своих игроков? Не в пример сибирякам, нижегородский клуб сыгранный коллектив. А то, что и в футбол команда играть умеет, показываю две проведённые игры. С Курском волжане отыгрались с 0:2, а в игре с Самарой и вовсе были к победе ближе, чем «Крылышки». Две ничья для дебютанта — несомненный успех. Играть в других городах, команде не привыкать, ведь и домашние игры она проводит в Дзержинске. Однако такой далёкий выезд будет первым. Вот и посмотрим, насколько присуща команде психология «хозяин — гость». В проведённых матчах отметим такой факт, что волжане одна из немногих команд, которая сумела обойтись обоймой из 15 футболистов, а это значит, что глобальные поиски состава завершились, теперь изменения будут только точечные.

Арбитр встречи Артём Любимов в прошлом сезоне провёл только 3 игры в чемпионате ФНЛ, в них он показал игрокам 12 жёлтых карточек (4 — хозяевам поля), и назначил 1 пенальти в ворота хозяев поля.

Ранее команды между собой не встречались.

Мой прогноз — победа гостей.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 30.2%, на ничью — 34.4%, на победу гостей — 35.4%.

«Химки» — «Луч-Энергия» (арбитр Алексей Амелин — Тула).

Представьте на минуту, что такая турнирная таблица у нас перед последними турами чемпионата. Встречаются лидер первенства, набравший в два раза больше очков, чем сегодняшний соперник, и команда, в предыдущем туре крупно обыгравшая «Томь». Причём эта победа позволила владивостокской команде опередить не только «Томь», но и «Тамбов», «Факел», «Оренбург», и вплотную приблизиться к «Енисею». Статусно, и даже очень. А в чём тут, по большому счёту, ошибка? Всё это очень даже может быть. И разве не по праву подмосковный клуб на старте одержал две победы? Чем ему соперники помогли? Своими проблемами? Возможно, но этими неурядицами в чужой команде ещё надо уметь воспользоваться. А тут и команда, и новый тренер Стогов нашли верные тактические ходы, позволившие не только забивать в каждом матче, но и свои ворота оставить «сухими». После ухода Чернышова химчане так преобразовали свою игру, что, фактически, исключили фланговую игру со стороны соперника. Передачи в их штрафную с краёв по пальцам можно пересчитать. Вот кто в «Химках» полностью провёл оба матча? — 5 человек — вратарь и четвёрка защитников. А в остальных линиях возможны варианты и перестроения в зависимости от соперника не только перед игрой, но и по ходу её. Почувствовал вкус к голу Кузьмичёв, забивший и «Ротору» и «Кубани». На сторонний взгляд в «Химках» всё крепко, стабильно и солидно, в том числе и в финансовом плане. Перед игрой можно вспомнить и о том, что химчане, ко всему прочему, ещё и умеют очень хорошо играть дома, в Химках, на любых стадионах. Так что, не надо подмосковному клубу фотографировать таблицу «на память», надо продолжать качественно делать свою работу.

Дальневосточники приедут на игру после победы над «Томью». Настроение должно быть бодрым. А если ещё и вспомнить, что в 2017 году это первая победа команды, да, к тому же, она получилась ещё и крупной, то уверенности в своих силах это приморцам придать должно. Да и значимость в глазах соперников уж точно возрастёт, а с неё и почёт, и уважение, и авторитет. Однако проблема взаимопонимания игроков у «Луча» никуда не делась. И даже разобранная «Томь» во втором тайме имела шансы поразить ворота Котлярова. Вот уж к кому нет никаких претензий. Ему Саная даже с пенальти забить не смог. Основная ударная сила команды — это Бажев и Килин. Теперь, надеюсь, все понимают, какого игрока не хватало Нальчику в атаке. Смело, азартно и эффективно играет на острие атаки Мязин, чувствуется, что игрок соскучился по игре, по голам. Остальные только раскрывают свой потенциал в новой команде, и только дальнейшие встречи покажут, кто, как и насколько «приживётся» в новом коллективе.

В прошлом сезоне главный арбитр матча Алексей Амелин провёл всего 2 игры чемпионата ФНЛ, показав в них только 2-е жёлтые карточки футболистам приезжей команды. Однако, одна из двух игр, была с участием подмосковного клуба. «Химки» дома играли с «Волгарём». Встреча завершилась вничью 1:1. Именно в этой игре туляком и были показаны оба предупреждения.

В первом дивизионе команды между собой провели 11 матчей. Побед у химчан — 3, у владивостокцев — 2. Мало того, что большую часть игр между собой соперники завершили вничью, так ещё и соотношение мячей у них, абсолютно, одинаковое — 9:9. Их встреча в мае в зачёт прошлого сезона в Химках закончилась вничью — 2:2.

Мой прогноз — ничья.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 83.8%, на ничью — 13.1%, на победу гостей — 3.0%.

«Шинник» — «Ротор-Волгоград» (арбитр Иван Сиденков — Санкт-Петербург).

Ярославцы текущее первенство начали не в пример лучше прошлого. Тогда свои первые очки они получили в 4 туре. Сейчас команда набирает очки в каждом матче. Бойцовскими качествами футболисты «Шинника» при Побегалове обладали всегда, других Александр Михайлович у себя не держит, но, начиная с прошлого сезона, у ярославцев появилась тактическая гибкость, налаженное взаимодействие, тренерская управляемость. «Шаляй-валяй» не допускают себе даже ветераны. А в это межсезонье клуб впервые за много лет сработал на усиление. И вот уже в Воронеж «Шинник» приезжал фаворитом. Фаворитом будет команда и в матче с «Ротором». И совсем не беда, что игра снова состоится в Костроме. Сейчас ярославцы находятся в таком приподнятом игровом состоянии, что им всё равно где и с кем играть. Сбоев в механизме их игры не видно, а отладка командных взаимодействий производится постоянно. Отметим, что хорошо вписались в игровой ансамбль новички, особенно Дроздов и Жестоков. Запомнился по первому матчу Безлихотнов, и если бы не его травма, то, не сомневаюсь, он так бы и был игроком основного состава. Остальным игрокам Побегалов нагрузки дозирует, но и за те минуты, что футболисты проводят на поле, ребята выкладываются по полной программе. Статус фаворита и «теневого лидера» надо поддерживать.

«Ротор» подошёл к этому «волжскому дерби» с совсем другим настроением. Разогнав, практически всех игроков, которые помогли команде выиграть соревнования в ПФЛ, и набрав новый состав, клуб не оставил себе времени на налаживание игровых связей, на налаживание комбинационной игры. Да времени не было даже на то, чтобы просто определить игроку место на поле. Поэтому и пролетела команда дважды: крупно в Химках, и упорно, но бессистемно в Астрахани. Волгоградцы, как и «Шинник» проводит домашние матчи на резервном стадионе. Перед клубом стоит задача сохранить место в ФНЛ на будущий год, но потери на старте, как мы знаем, очень часто бывают, невосполнимы, и прошлогодний пример «Балтики», здесь скорее исключение, чем правило.

Главный судья встречи Иван Сиденков в прошлом сезоне провёл 3 игры первенства ФНЛ. В них он предъявил футболистам 11 «горчичников» (4 — хозяевам поля). Судил он и один матч с участием «Шинника». Однако, вряд ли, ярославцам хочется о том поединке вспоминать. Тогда в Химках они уступили местному клубу 0:3.

В первом дивизионе команды провели между собой 6 матчей. В этих играх соперники одержали по 2 победы, причём только на своих полях. Соотношения мячей чуть лучше у волгоградцев — 4:3.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 86.5%, на ничью — 11.5%, на победу гостей — 2.1%.

«Тамбов» — «Спартак-2» (арбитр Дмитрий Недвижай — Ставрополь).

«Тамбов», сохранив состав прошлого сезона, тщательно готовился к чемпионату. И если это не так, то что тогда делали игроки и тренеры на тренировочных сборах? Контрольные игры, вроде бы, сообщали, что всё нормально, соперники регулярно побеждаются, и даже бывают разгромлены. Однако посмотрите на соперников. Их класс трудно переоценить. Создалась иллюзия полного порядка. И раз, осечка в Оренбурге. Сразу истерия по поводу судейства. «Караул! Ограбили!». Поездка в Курск завершилась очередным поражением. И на судей уже не свалишь. Как говорится: «Один раз — случайность, два — совпадение». Если последует проигрыш и спартаковцам, то это будет точно закономерность. Второй сезон всегда трудней, чем предыдущий. Соперники разобрали тебя «по косточкам», надо придумывать что-то новое, но ничего нового мы, пока, в игре тамбовчан не видим. Прихватывая Мурнина и Шевчука, соперник с успехом разрушает атакующие задумки команды, а фланговые подключения Рыбина и Быстрова ожидаемы, поэтому и не столь эффективны. Талалаев сожалеет о потерянной прошлогодней игре, мы тоже, но не стоит её искать, это, как прошлогодний снег. Помним — был, сейчас нет — растаял. Думаю, что тамбовские игроки понимают всю меру ответственности за результат, и выйдут на матч мобилизованными. Тем более, что «Спартак-2» такая команда, про которые говорят, «сама играет, и другим даёт».

Спартаковцы, в отличие от тамбовчан, в чемпионат вошли легко, как будто бы это не они потеряли своих лидеров. В Новосибирске лихо, по молодецки, умыкнули три очка у «Сибири», в Москве «оставили с носом» «Оренбург». И вот уже в турнирной таблице они условно третьи. Ничто не выбивает команду из колеи: ни смена тренера, ни уход игроков, ни даже сопротивление соперника. Они твёрдо стоят на своём, постоянно ведут свою игру. И даже когда у них не получается, и они проигрывают, то проигрываю потому, что не отступили от своей игры. Однако сказать, что они тактически однобоки нельзя. Каждый матч они пытаются играть по0новому, но три кита: контроль мяча, короткий и средний пас, точные индивидуальные действия присутствуют всегда. Москвичам давно хочется попасть в призёры чемпионата, и в этом году они с самого начала турнира прилагают к этому необходимые усилия. И если тамбовский клуб не приложит сверхусилий, то положительного результата ему не достичь.

Главный судья встречи Дмитрий Недвижай в прошлом сезоне провёл 11 матчей первенства ФНЛ. В них он 41 раз наказал игроков жёлтыми карточками (17 раз хозяев поля), удалил трёх футболистов (2 — из состава хозяев поля), и назначил 2 пенальти (оба в ворота гостей). Судил он и игры с участием «Тамбова» и «Спартака-2». «Горожане» в этом году уступили дома, выправляющей крен, «Балтике» 0:1. У спартаковцев воспоминания более приятные. В той игре, где главным был ставропольский арбитр, они победили в Москве «Химки» 4:0.

В первом дивизионе команды между собой начали встречаться только в прошлом сезоне. Тогда в обеих играх победил «Тамбов»: 1:0 — дома, и 2:1 — в гостях.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 33.3%, на ничью — 37.5%, на победу гостей — 29.2%.

«Оренбург» — «Балтика» (арбитр Николай Волошин — Смоленск).

Матч — огонь тура. Претендент против «теневого претендента». «Газовики», обыграв в первом туре «Тамбов», отправились, не сомневаюсь, за тремя очками в Москву. Но для этого спартаковцев требовалось обыграть, а не продавить. Шустрые москвичи постоянно ускользали от опеки, и у ворот гостей становилось горячо. Невооружённым глазом было видно, что оренбуржцы проигрывают москвичам в скорости. Не в скорости принятия решений, не в скорости работы с мячом, а в скорости перемещения по полю с мячом или без оного. Гости пропустили только раз, могли больше. Попытка «сломать» не прошла. Что теперь будет предложено «Балтике»? Пока «Оренбург» «не впечатляет». Очки команда набирать будет, но с «шумом и пылью». Трудно ожидать лёгкости от возрастного коллектива.

А «Балтика» продолжает усиливаться. Вот уже и Бурмистров в их составе. Домашняя встреча с «Сибирью» показала, что сильный фланговый игрок команде очень может помочь. Вывернувшись в прошлом сезоне из, практически, безнадёжной ситуации, балтийцы взяли курс на РФПЛ, куда они должны попасть до 2020 года. И хотя, вроде бы на нынешний сезон они такой цели не декларируют, но, судя по набранному составу, это все слова только для «отвода глаз». Ну, и на всякий случай, чтобы оправдать возможную неудачу. У балтийцев на данный момент состав сопоставим с самарским у «Крыльев», а по некоторым позициям и превосходит его. Так что материал у Черевченко есть, осталось только «каменный цветок» слепить. И как только это произойдёт, так пройдёт у калининградцев и болезнь «неудачных домашних матчей». Такую болезнь ещё «болезнью роста» называют, ведь команда, что живой организм — постоянно развивается и совершенствуется. Конечно, если она в «хороших руках». Сейчас «Балтика» именно в таких руках.

Назначенный главным судьёй встречи арбитр Николай Волошин в этом сезоне провёл в ФНЛ 1 матч. В нем встречались «Химки» и «Ротор». Показав по одной жёлтой карточке в обе стороны, смоленский судья зафиксировал крупную победу подмосковного клуба 3:0.

В первом дивизионе клубы сыграли между собой 9 матчей, 3 — выиграл «Оренбург», столько же — «Балтика», «газовики» забили на один гол больше — 10:9.

Мой прогноз — победа гостей.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 53.5%, на ничью — 34.3%, на победу гостей — 12.1%.

«Крылья Советов» — «Авангард» (арбитр Сергей Иванов — Ростов-на-Дону).

«Крылья» однозначно хотят на следующий сезон вернуться в высшую лигу. Но с такой игрой, какую они показали в матче с «Олимпийцем», им и в ФНЛ делать нечего. За всю игру ни одного осознанного момента, осмысленной комбинации, или хотя бы удара в створ ворот. Тихонов был вынужден извиняться за такую безобразную игру. Но тут и он виноват, не сумел настроить футболистов на игру, которые посчитали, что возьмут три очка «одной левой». Услышали слово «дебютант», а посмотреть, что это за команда забыли. Теперь увидели, что называется «в деле», но перестроиться уже не смогли, продолжая считать, что вот-вот, вот сейчас, в следующую минуту, в следующем тайме всё наладится. С таким отношением к сопернику ничего не наладится. Я недаром перед игрой упоминал московских динамовцев, которые ни в одном матче не отнеслись пренебрежительно ни к одному из соперников. Поэтому и выиграли турнир ФНЛ с большим триумфом. Теперь снова встреча с дебютантом. Снова «шапками закидаем»?

А куряне в прошлом туре осадили «Тамбов». Причём, хоть и был забит гол в концовке, но в победу «Авангарда» верилось. Перед началом сезона курский клуб «перелопатил» свой состав, но сделал это в сжатые сроки, и игроков набрал качественных и работящих. Тем более, что и футболисты подбирались под модель команды, а не модель под футболистов, поэтому и не пришлось игрокам переучиваться, поэтому и появились сыгранность и взаимодействие чуть ли не сразу. И всё же неопытность сказывается. Тут и ничья, после 2:0 в свою пользу, и сдача позиций во втором тайме с «Тамбовом». Ну что же тут поделаешь, только «набивая шишки», команда приобретёт бесценный опыт. И как ни крути, но я её в числе кандидатов на вылет не вижу.

В прошлом сезоне арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов провёл 6 игр первенства ФНЛ. В них он 26 раз показал футболистам жёлтые карточки (14 — хозяевам поля), и назначил 3 пенальти (2 — в ворота гостей). Так как в прошлом сезоне обе команды в нашей лиге не играли, то ростовский арбитр на футбольном поле только с «Крыльями Советов». Домашний матч РФПЛ самарцы проиграли «Локомотиву» 0:3.

Ранее команды между собой не встречались.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 89.6%, на ничью — 9.4%, на победу гостей — 1.0%.

«Волгарь» — «Кубань» (арбитр Игорь Федотов — Москва).

Астраханцы третий раз будут играть на родном стадионе. Пока всё получается очень удачно. В стартовом матче при преимуществе только нулевая ничья. Далее обыгран «Ротор». Краснодарцы будут самым сильным соперником. И в то же время, самым непредсказуемым. Волжане у себя дома и в прошлом сезоне, когда только начинали строить команду, были сильны. Львиную долю очков в прошлом сезоне они набрали у себя в Астрахани. Обыграли они и кубанцев. Сейчас же команда стала только сильнее. Тренер Газзаев может быть доволен. Как всегда появились в составе и молодые игроки. Пока трудно говорить об их перспективах, это зависит только от них, но тренер им доверяет, и времени, чтобы показать себя, отводить в игре достаточно.

«Кубань» одна из команд чемпионата, которая рвётся в РФПЛ, ни считаясь, ни с чем. Но не все мирятся с таким положением дел, отсюда и перепады и в настроении игроков, и, как следствие, в результатах. Для примера, красиво и безоговорочно обыгранная в первом туре «Томь». И совсем другая игра против «Химок»: серенькая, судорожно торопливая, с большим количеством ошибок, как в обороне, так и в нападении. То есть против серьёзно сопротивляющегося соперника, с продуманной организацией игры команда совсем не смотрится. Много у краснодарцев и молодых игроков в составе, и это тоже сказывается на стабильности выступлений. Поэтому в предстоящей игре я бы не стал называть «Кубань» фаворитом.

Москвич Игорь Федотов в текущем первенстве провёл 1 матч. Он 7 раз наказал футболистов жёлтыми карточками (4 раза хозяев поля).

В первом дивизионе команды встречались 14 раз. На счету краснодарской команды 9 побед, у «Волгаря» — 4. И голов кубанцы забили больше, чем в два раза больше: 23:10. В прошлом чемпионате соперники обменялись домашними победами.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 28.1%, на ничью — 40.6%, на победу гостей — 31.2%.